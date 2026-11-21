A raíz de las cancelaciones de varias aerolíneas en el país por el cierre de los aeropuertos en Bogotá y Medellín, y con la urgencia de algunos viajeros por llegar a Barranquilla para presenciar la final de la Copa Sudamericana, Avianca ha habilitado una importante cantidad de sillas, además de programar vuelos extras con el fin de solucionar los inconvenientes de cientos de pasajeros.

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Las condiciones meteorológicas presentadas en las primeras horas del viernes 20 de noviembre, obligaron al cierre de aeropuertos y la posterior cancelación de vuelos con destino a Barranquilla, Cali y Medellín.

Avianca habilitó más de 6.600 sillas para ayudar a los viajeros

Además de ofrecer la posibilidad de cambiar el vuelo sin ninguna penalidad, Avianca habilitó 6.682 sillas en vuelos nuevos y ya programados para facilitar la movilidad de los pasajeros desde Bogotá hacia algunas de las principales ciudades del país.

De igual forma, se programaron 28 nuevos vuelos y se modificó la aeronave en 10 rutas para lograr una mayor capacidad: se pasó de aviones A320 a Boeing 787 y de A319 a A320.

Algunos usuarios en redes sociales expresaron agradecimiento a la aerolínea por la apertura de los nuevos vuelos que les permitieron llegar a tiempo a Barranquilla para presenciar el partido final de la Copa Sudamericana.

Aerolínea recomienda revisar constantemente el estado de los vuelos a través de canales oficiales

A raíz de las multiples modificaciones que se pueden presentar durante las próximas horas, la aerolínea recomendó a los pasajeros visitar con frecuencia el estado de los vuelos en la página web y aplicación oficial, así como a estar pendientes de las notifiaciones sobre los vuelos programados.