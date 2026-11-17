La suerte volvió a sonreír en Colombia tras confirmarse que cayó el Baloto Revancha durante el sorteo 2735. Un jugador en la ciudad de Medellín, Antioquia, acertó la combinación completa y se convirtió en el nuevo multimillonario del país al llevarse un premio acumulado de $5.600 millones de pesos.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por el Operador Nacional de Juegos (ONJ), el sorteo realizado en la noche del pasado sábado 14 de noviembre de 2026 entregó el premio mayor a un tiquete adquirido de forma virtual, consolidando una tendencia creciente en las apuestas digitales en territorio colombiano.

Números ganadores del Baloto Revancha

Para quienes buscan verificar sus boletos y consultar los resultados de Baloto Revancha, la combinación que le cambió la vida al nuevo ganador en la capital antioqueña estuvo conformada por las siguientes cifras:

Números principales: 08 - 11 - 14 - 26 - 40

Superbalota: 15

Un detalle que llamó la atención de los seguidores del juego de azar es que el boleto fue comprado a través de la plataforma web oficial Baloto.com bajo la modalidad manual. Esto significa que el propio apostador eligió personalmente cada uno de los números con los que participó, sin recurrir a la selección automática del sistema.

¿Cómo reclamar el premio del Baloto Revancha?

El operador recordó que la identidad del ganador se mantiene bajo estricta reserva por protocolos de seguridad. Para hacer efectivo el desembolso, el nuevo multimillonario deberá comunicarse directamente con la Fiduciaria de Occidente, entidad encargada de validar el tiquete digital y gestionar el pago, el cual está sujeto al impuesto por ganancia ocasional vigente en Colombia.

Tras esta caída, el acumulado de Baloto Revancha reinició su ciclo en un monto base de $2.000 millones de pesos, manteniendo abierta la expectativa entre los apostadores colombianos para la próxima fecha de sorteo.