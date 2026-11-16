Coltefinanciera y CAPTEC anunciaron una alianza estratégica con la que buscan ampliar su participación en el mercado colombiano de medios de pago y facilitar que cooperativas, cajas de compensación, fintech, entidades financieras y empresas incorporen nuevas soluciones tecnológicas.

La meta de las compañías es llegar a cerca de 700.000 usuarios en los próximos tres años.

El acuerdo combina la experiencia de Coltefinanciera en el sector financiero con las capacidades de CAPTEC en procesamiento y desarrollo de soluciones de pago.

La iniciativa apunta a responder a las nuevas demandas de digitalización y modernización de los servicios financieros, en un mercado que busca alternativas más ágiles y adaptadas a distintos tipos de consumidores.

Un mercado digital con oportunidades de expansión en Colombia

El panorama colombiano representa una oportunidad para este tipo de servicios.

Según las cifras presentadas por las compañías, el país cuenta con más de 3.600 organizaciones vigiladas del sector solidario, que reúnen aproximadamente 6,2 millones de asociados; 42 cajas de compensación familiar, con cobertura superior a 20 millones de colombianos, y más de 400 empresas fintech.

A través de esta alianza, las organizaciones interesadas podrán acceder a infraestructura financiera y tecnológica sin tener que desarrollar por su cuenta todos los recursos necesarios para operar.

De esta manera, podrán enfocar sus esfuerzos en fortalecer la relación con sus usuarios, ampliar sus servicios y explorar nuevas líneas de negocio.

¿Qué busca esta alianza para pagos digitales?

La oferta contempla tarjetas débito, crédito y prepago, tanto físicas como digitales, con acceso a la red de aceptación de Mastercard.

También incluye integraciones con billeteras como Apple Pay y Google Pay, pasarelas de pago, transferencias mediante Bre-B y servicios de adquirencia, según las condiciones de cada solución.

“Nuestra apuesta es entender las necesidades de cada organización y construir soluciones financieras que respondan a su realidad. No se trata de ofrecer productos estandarizados, sino de acompañar a cada entidad con tecnología, operación y servicios que le permitan desarrollar su propio ecosistema financiero”, señaló Pablo Ramírez, gerente general de CAPTEC.

Experiencia financiera y tecnología

CAPTEC cuenta con más de 15 años de experiencia en la región y cerca de dos años de operación en Colombia. Durante ese periodo ha establecido relaciones comerciales con aproximadamente 26 a 28 entidades del sector solidario y administra más de 75.000 tarjetas.

Coltefinanciera, por su parte, suma más de 45 años de trayectoria en el mercado financiero colombiano. La compañía busca fortalecer su estrategia de crecimiento y transformación mediante acuerdos que le permitan ampliar su oferta y llegar a nuevos segmentos.

La alianza también plantea aplicaciones para diferentes sectores. En las cooperativas, las soluciones podrían fortalecer los servicios dirigidos a sus asociados; en las cajas de compensación, facilitar la entrega de beneficios; en las universidades, apoyar la administración de recursos de los estudiantes, y en las empresas, ofrecer alternativas de pago ajustadas a sus operaciones.

Con la proyección de alcanzar cerca de 700.000 usuarios en tres años, las dos compañías buscan ampliar el acceso a herramientas de pago digitales y físicas, y contribuir a la modernización del ecosistema financiero colombiano.