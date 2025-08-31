CANAL RCN
Economía

Banco dará más de $49 mil millones en créditos a clientes cumplidos

La entidad financiera lanzó un modelo que prioriza a quienes ya tienen historial positivo.

Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 31 de 2025
06:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Colombia, donde más de 12 millones de ciudadanos hacen uso de productos de crédito formal, según cifras de la Superintendencia Financiera, todavía existen obstáculos para quienes buscan soluciones que reconozcan su disciplina de pago.

Tome nota: estos son los bancos que menos le cobran por retirar dinero en el extranjero
RELACIONADO

Tome nota: estos son los bancos que menos le cobran por retirar dinero en el extranjero

Con el fin de responder a esa necesidad, Banco Mundo Mujer implementó el Crédito en 2x3, un mecanismo dirigido a quienes han demostrado cumplimiento en sus obligaciones y mantienen relación activa con la entidad.

Banco dará más de $49 mil millones en créditos a clientes cumplidos

El modelo funciona bajo un principio distinto al del crédito convencional, pues mientras en el sistema financiero suele privilegiarse la atracción de nuevos clientes, esta alternativa busca fortalecer a quienes ya han construido un historial confiable.

Sobre esto, Carlos Julio Muñoz, gerente nacional de Crédito y Cartera, explicó:

Muchas veces se diseñan productos para atraer nuevos clientes, pero no se reconoce suficientemente a quienes ya han demostrado compromiso y cumplimiento. Este modelo busca precisamente eso: devolver agilidad y oportunidades a quienes han construido una relación de confianza con nosotros.

¿Cómo acceder a este crédito?

Los montos pueden alcanzar hasta 14 salarios mínimos, dependiendo del perfil de cada usuario y del uso que se le dé a los recursos.

Bancolombia alerta a clientes por peligrosa estafa que está llegando por mensaje de texto
RELACIONADO

Bancolombia alerta a clientes por peligrosa estafa que está llegando por mensaje de texto

El trámite se realiza de manera digital a través de dispositivos móviles y portal web, aunque también permanece disponible en oficinas físicas.

Cabe mencionar que, previo a su implementación nacional, la modalidad fue probada en el departamento del Cauca, donde se hicieron los ajustes necesarios antes de extenderla a las 13 regionales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Super Astro Luna: número ganador hoy 31 de agosto de 2025

Trabajo

Fuerte llamado a trabajadores en Colombia que llegan tarde: Ley permite aplicar dura multa

Nequi

Nequi y la nueva función que impedirá que se le 'pierda' la plata en su cuenta

Otras Noticias

Alimentos

Estudio sugiere que las dietas ricas en potasio podrían reducir riesgos de insuficiencia cardíaca

La investigación reveló el nombre de algunos alimentos que podrían contribuir a mejorar las funciones cardíacas.

Fútbol Profesional Colombiano

América de Cali agudiza su crisis en la liga colombiana: sufrió dolorosa derrota ante Alianza FC

Los escarlatas completaron cinco juegos sin sumar tres puntos por liga.

Feminicidio

Una década después de la Ley Rosa Elvira Cely, el feminicidio continúa siendo una crisis en Colombia

Gaza

Israel mató a portavoz del brazo armado de Hamás y amenazó con continuar la ofensiva

Masterchef Celebrity Colombia

Participante de MasterChef Celebrity reveló que fue víctima de 'paseo millonario' en Bogotá