En Colombia, donde más de 12 millones de ciudadanos hacen uso de productos de crédito formal, según cifras de la Superintendencia Financiera, todavía existen obstáculos para quienes buscan soluciones que reconozcan su disciplina de pago.

Con el fin de responder a esa necesidad, Banco Mundo Mujer implementó el Crédito en 2x3, un mecanismo dirigido a quienes han demostrado cumplimiento en sus obligaciones y mantienen relación activa con la entidad.

Banco dará más de $49 mil millones en créditos a clientes cumplidos

El modelo funciona bajo un principio distinto al del crédito convencional, pues mientras en el sistema financiero suele privilegiarse la atracción de nuevos clientes, esta alternativa busca fortalecer a quienes ya han construido un historial confiable.

Sobre esto, Carlos Julio Muñoz, gerente nacional de Crédito y Cartera, explicó:

Muchas veces se diseñan productos para atraer nuevos clientes, pero no se reconoce suficientemente a quienes ya han demostrado compromiso y cumplimiento. Este modelo busca precisamente eso: devolver agilidad y oportunidades a quienes han construido una relación de confianza con nosotros.

¿Cómo acceder a este crédito?

Los montos pueden alcanzar hasta 14 salarios mínimos, dependiendo del perfil de cada usuario y del uso que se le dé a los recursos.

El trámite se realiza de manera digital a través de dispositivos móviles y portal web, aunque también permanece disponible en oficinas físicas.

Cabe mencionar que, previo a su implementación nacional, la modalidad fue probada en el departamento del Cauca, donde se hicieron los ajustes necesarios antes de extenderla a las 13 regionales.