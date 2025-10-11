Actualizan topes de retiros en cajeros automáticos y apps de los principales bancos del país

En este mes de noviembre, los principales bancos del país dieron a conocer los nuevos topes máximos para retiros en cajeros automáticos y transferencias a través de canales digitales.

Esta serie de ajustes, que se ha consolidado en meses recientes y se mantiene vigente, responde a una estrategia coordinada de las principales entidades bancarias del país.

Los límites de retiro en cajeros y las cuantías máximas para transferencias varían considerablemente entre los diferentes bancos y dependen del tipo de cuenta, el canal utilizado (cajero, app móvil, sucursal virtual) e incluso si la cuenta de destino está o no inscrita previamente.

Estos son los topes máximos de retiro en cajeros y transferencias en bancos

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha acompañado estos cambios, que han sido comunicados por las instituciones para claridad de sus clientes.

Por ejemplo, Bancolombia, una de las principales entidades del país y con mayor número de clientes, actualizó su tope. Este máximo diario ha sido establecido, en general, en $2.700.000 COP para clientes, aunque para algunas tarjetas o productos puede variar entre $1.500.000 y $2.000.000. Las extracciones deben realizarse en múltiplos de $10.000.

En transferencias digitales entre cuentas inscritas, el tope puede alcanzar hasta $30.000.000 COP diarios. Sin embargo, a cuentas no inscritas el límite se reduce a $3.000.000 COP diarios.

La popular billetera digital, Nequi asociada hasta el momento a Bancolombia mantiene un límite diario de transferencias de hasta $1.000.000 COP.

RELACIONADO Advierten por los riesgos que corre en caso de botar los recibos de transacciones en los cajeros automáticos

Por otro lado, Davivienda, otra de las principales entidades, permite transferencias entre cuentas del mismo banco de hasta $50.000.000 COP diarios a través de la aplicación y el portal web.

En cuanto a retiros en cajeros se ha reportado que el monto máximo por transacción es de $720.000 COP, aunque su límite diario total para retiros puede ser uno de los más altos, llegando hasta $8.000.000 COP en el límite superior, según el producto y canal.

Otras entidades como Banco Agrario permiten retiros diarios de hasta $5.000.000 COP, mientras que bancos como AV Villas, Banco Popular y Banco de Occidente suelen mantener un tope de retiro diario de $2.000.000 COP. La diversidad de límites exige a los consumidores una verificación constante con su respectivo banco.

BBVA ha fijado un límite diario de hasta $4.200.000 COP para retiros en cajeros automáticos. Por su lado, Banco de Bogotá informó que los retiros diarios con tarjeta débito en cajero están limitados a $2.000.000 COP por transacción.