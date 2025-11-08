CANAL RCN
Economía

Colombianos tendrán nuevo banco en el país tras recibir aval de la Superintendencia Financiera

Conozca la nueva entidad que empezará a operar en el país a partir del año siguiente.

Nuevo banco en Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
02:37 p. m.
El panorama financiero de Colombia está a punto de experimentar un cambio significativo con la inminente llegada de Plata, un nuevo banco que ha recibido la luz verde de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Con esta aprobación, la entidad se prepara para iniciar operaciones en 2026, prometiendo un enfoque innovador y digital que busca desafiar a los actores tradicionales del mercado.

La noticia ha generado un considerable revuelo en el sector, que ve en Plata a un competidor con el potencial de redefinir la banca minorista. Detrás de este ambicioso proyecto se encuentra un grupo de inversionistas experimentados, entre los que figuran exdirectivos de importantes entidades bancarias y líderes del sector tecnológico.

Su visión es clara: crear un banco que responda a las necesidades de la nueva generación de consumidores, aquellos que valoran la agilidad, la transparencia y la experiencia digital.

Estos son los productos que ofrecerá Plata, nuevo banco

En charla con el Diario La República, Neri Tollardo, CEO de la fintech, contó las novedades con las que llegará este banco a Colombia, donde varios clientes han optado por tomar estas opciones a las tradicionales.

"Arrancamos con productos de captación: débito y ahorro. Más adelante incluiremos crédito, inversión y otros servicios financieros. La meta es construir una plataforma completa, pero empezar con lo más esencial. Lo clave es ofrecer incentivos para que las personas no solo abran una cuenta, sino que realmente la usen", dijo.

Su modelo de negocio se centrará en la oferta de servicios financieros 100% digitales, accesibles a través de una aplicación móvil de última generación. Esto significa que los clientes no tendrán que visitar sucursales físicas, realizar largas filas o lidiar con trámites burocráticos engorrosos.

Desde la apertura de una cuenta de ahorros hasta la solicitud de un crédito, todo se podrá realizar con unos pocos clics en el teléfono inteligente.

"Tenemos más de 500 desarrolladores trabajando en la app, el backend y todo el sistema. Eso nos da control total sobre la experiencia del usuario, la seguridad y la velocidad de respuesta. Además, nuestro servicio al cliente es 24/7, y no subcontratamos todos nuestros agentes son empleados de Plata", agregó.

La entrada de Plata al mercado colombiano se sumará a una creciente tendencia de digitalización en el sector financiero. En los últimos años, han surgido numerosas fintechs y neobancos que han desafiado el statu quo, obligando a los bancos tradicionales a acelerar su propia transformación digital.

La llegada de un banco con la licencia completa de la Superfinanciera, pero con el ADN de una startup tecnológica, podría intensificar la competencia y beneficiar a los consumidores, quienes tendrán más opciones y mejores servicios a su disposición.

