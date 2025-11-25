Reconocido banco lanza novedoso CDT que dará rentabilidad mensual: así funcionará

Los Certificados de Depósito a Término (CDT) continúan siendo una de las herramientas de inversión preferidas por los colombianos que buscan seguridad y una rentabilidad predecible para sus ahorros.

Un CDT es un instrumento financiero que permite a los ahorradores depositar una suma de dinero en una entidad bancaria por un plazo determinado (30, 60, 90, 180, 360 días, o incluso más).

La principal característica de este producto es la inmovilidad del capital hasta el vencimiento del plazo; si el dinero se retira antes, el inversionista puede enfrentar penalizaciones.

La digitalización también ha jugado un papel fundamental. Hoy en día, muchos bancos permiten la apertura y gestión de CDT completamente en línea, eliminando la necesidad de visitar una sucursal física. Esto no solo simplifica el proceso, sino que también lo hace más accesible para personas en regiones apartadas o con poco tiempo.

Reconocido banco lanzó novedoso CDT

En línea con esta ola de innovación y la búsqueda de ofrecer alternativas que satisfagan la necesidad de flujo de caja periódico de los ahorradores, el Banco Popular ha irrumpido en el mercado con el lanzamiento de su nuevo producto estrella: el “CDT del Millón”.

Este nuevo certificado de depósito a término está diseñado específicamente para aquellos clientes que desean obtener una renta mensual garantizada de su inversión, sin tener que esperar el vencimiento para recibir los intereses.

De acuerdo con la entidad, desde el momento de creación del CDT queda estipulada la opción de recibir los intereses mensuales con el fin de garantizar que las personas tengan un ingreso garantizado semejante a lo que sería tener un arriendo o un pago pensional asegurado.

Mejores CDT para este mes de noviembre

CDT a 2 años

Ban100 - 10.15% E.A.

Credifamilia - 10.15% E.A.

Coltefinanciera - 9 .2% E.A.

CDT a un año