Reconocido banco lanzó tarjeta de crédito del Mundial 2026: beneficios

La expectativa por la Copa del Mundo comenzó a sentirse en el sector bancario. Un reconocido banco nacional presentó la nueva tarjeta de crédito edición oficial del Mundial 2026, un producto que llega como antesala al torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Esta iniciativa, desarrollada en alianza con Visa y el Grupo Aval, busca ofrecer beneficios exclusivos a los clientes que quieran vivir de cerca la próxima Copa del Mundo.

Banco Popular lanzó nueva tarjeta de crédito del Mundial 2026

El Banco Popular reveló un diseño oficial inspirado en el certamen mundialista. La nueva tarjeta de crédito edición oficial del Mundial 2026 estará disponible en edición limitada y podrá solicitarse en cualquiera de las oficinas mientras duren las existencias, tanto en versión crédito como débito.

Más allá del diseño coleccionable, el producto ofrece una serie de beneficios dirigidos a los aficionados del fútbol y a quienes planean vivir el torneo de forma más cercana.

Entre los incentivos destacan sorteos para asistir a los partidos con entradas dobles, la posibilidad de acceder a más de 1.700 premios, descuentos especiales, experiencias temáticas y la oportunidad de participar por paquetes completos que incluyen tiquetes, hospedaje y acceso a encuentros del Mundial.

Los clientes también podrán aprovechar facilidades en la compra de boletas con tasa de interés del 0 % utilizando la tarjeta de crédito, además de activaciones especiales y ventajas adicionales asociadas al ecosistema de Visa y a las plataformas del Grupo Aval.

¿Cómo adquirir la nueva tarjeta del Mundial 2026?

Según voceros de la entidad, el propósito es que los clientes tengan una experiencia previa al torneo con beneficios exclusivos que no se habían ofrecido antes en el país.

La tarjeta se encuentra disponible en todas las oficinas habilitadas, y la demanda podría ser alta debido al carácter limitado de la colección.

Con este lanzamiento, la entidad reafirma su apuesta por integrar el mundo financiero con el ambiente futbolero que comienza a crecer rumbo a la Copa del Mundo.

La nueva tarjeta de crédito edición oficial del Mundial 2026 se posiciona así como uno de los productos más llamativos del momento para los seguidores del torneo más importante del planeta.