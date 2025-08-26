CANAL RCN
Economía

Bancolombia anuncia cierre de una de sus principales oficinas en reconocida ciudad del país

La entidad anunció el cierre definitivo de esta sucursal.

Bancolombia
Foto: Bancolombia

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
03:13 p. m.
Bancolombia, una de las entidades financieras más grandes y con mayor presencia en el país, ha anunciado el cierre de una de sus principales sucursales en importante ciudad. Esta decisión, que se hará efectiva en los próximos días, marca el final de una era para una de las oficinas bancarias más emblemáticas y concurridas de esta ciudad.

La mencionada en cuestión es la sucursal de la ciudad de Ibagué, la cual se ubica en la calle 11, entre carreras tercera y cuarta. Esta decisión se debe una fusión que se hará con la sede principal.

Bancolombia anunció el cierre de oficina

En el comunicado emitido por la entidad a sus clientes, se informó que la sede principal acogerá a todos los usuarios que se encontraban en dicha zona. Allí, continuarán prestando los servicios de caja, cajeros automáticos y asesoría.

Esta no es la primera vez que en el país, las entidades bancarias toman la decisión de cerrar oficinas y/o fusionarlas con otras de mayor caja de flujo.

En Bogotá, Medellín y otras ciudades, entidades como BBVA, Itaú, Banco Caja Social y otras han tomado la misma decisión.

¿Por qué se están dando los cierres de oficinas de diferentes entidades?

Las entidades financieras están redefiniendo su modelo de negocio, priorizando la eficiencia y adaptándose a las nuevas preferencias de los clientes.

La banca está invirtiendo fuertemente en plataformas digitales, aplicaciones móviles y banca virtual. Un estudio de la firma PwC reveló que el uso de la banca digital ha crecido significativamente en el mundo, mientras que la afluencia a las oficinas ha disminuido.

En Colombia, el uso de canales digitales para transacciones superó a las oficinas en años recientes, lo que valida la estrategia de las entidades de migrar sus servicios a plataformas en línea.

Por otro lado, el mantenimiento de una red de sucursales físicas implica costos significativos en arriendo, personal, seguridad y servicios.

