Bancolombia anunció que su aplicación no funcionará durante dos días de noviembre: prográmese

La entidad informó que su aplicación estará temporalmente fuera de servicio, afectando pagos, consultas y transferencias digitales.

Bancolombia explica por qué están caídos sus servicios este viernes: ¿Cuándo se reestablecerán?
Foto: Bancolombia y Freepik

Noticias RCN

noviembre 03 de 2025
08:40 p. m.
Bancolombia informó que realizará un mantenimiento programado en sus sistemas digitales que afectará temporalmente el acceso a su aplicación móvil. Según el comunicado, los usuarios no podrán usar la app entre el miércoles 5 y el jueves 6 de noviembre, desde las 12:00 hasta la 01:00 de la mañana.

Durante esa hora, los clientes no podrán realizar pagos, consultas o transferencias a otros bancos, aunque podrán pagar con tarjetas, retirar dinero en cajeros automáticos y usar corresponsales bancarios sin inconvenientes.

Bancolombia
Imagen de referencia | Noticias RCN

Qué servicios estarán inactivos y cómo prepararse

La suspensión temporal busca mejorar el rendimiento de la plataforma tras las fallas recurrentes que han afectado a usuarios en las últimas semanas. Bancolombia recomendó a sus clientes planificar con anticipación sus transacciones para evitar contratiempos durante la hora de mantenimiento.

El banco reiteró que las operaciones básicas como pagos con tarjeta o retiros seguirán disponibles. No obstante, las funcionalidades digitales de la app —como consultas de saldo, transferencias interbancarias o pagos electrónicos— permanecerán inactivas.

Qué hacer cuando las apps bancarias presentan fallas

Ante fallas o mantenimientos en las plataformas digitales, puede seguir algunas recomendaciones:

  • Evitar múltiples intentos de ingreso, ya que podría bloquear la cuenta.
  • Usar otros canales como cajeros automáticos, corresponsales o la línea telefónica del banco.
  • No realizar transacciones urgentes mientras el sistema esté inactivo.
  • Verificar el estado del servicio a través de los canales oficiales y redes sociales.
  • Actualizar la aplicación regularmente para evitar errores por versiones antiguas.

Con estas medidas, los usuarios podrán minimizar el impacto de la suspensión y mantener la seguridad de sus operaciones.

