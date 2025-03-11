Bancolombia anunció que su aplicación no funcionará durante dos días de noviembre: prográmese

Bancolombia informó que realizará un mantenimiento programado en sus sistemas digitales que afectará temporalmente el acceso a su aplicación móvil. Según el comunicado, los usuarios no podrán usar la app entre el miércoles 5 y el jueves 6 de noviembre, desde las 12:00 hasta la 01:00 de la mañana.

Durante esa hora, los clientes no podrán realizar pagos, consultas o transferencias a otros bancos, aunque podrán pagar con tarjetas, retirar dinero en cajeros automáticos y usar corresponsales bancarios sin inconvenientes.

Imagen de referencia | Noticias RCN

Qué servicios estarán inactivos y cómo prepararse

La suspensión temporal busca mejorar el rendimiento de la plataforma tras las fallas recurrentes que han afectado a usuarios en las últimas semanas. Bancolombia recomendó a sus clientes planificar con anticipación sus transacciones para evitar contratiempos durante la hora de mantenimiento.

El banco reiteró que las operaciones básicas como pagos con tarjeta o retiros seguirán disponibles. No obstante, las funcionalidades digitales de la app —como consultas de saldo, transferencias interbancarias o pagos electrónicos— permanecerán inactivas.

Qué hacer cuando las apps bancarias presentan fallas

Ante fallas o mantenimientos en las plataformas digitales, puede seguir algunas recomendaciones:

Evitar múltiples intentos de ingreso, ya que podría bloquear la cuenta.

Usar otros canales como cajeros automáticos, corresponsales o la línea telefónica del banco.

No realizar transacciones urgentes mientras el sistema esté inactivo.

Verificar el estado del servicio a través de los canales oficiales y redes sociales.

Actualizar la aplicación regularmente para evitar errores por versiones antiguas.

Con estas medidas, los usuarios podrán minimizar el impacto de la suspensión y mantener la seguridad de sus operaciones.