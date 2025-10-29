¡Vuelve la abejita! Bancolombia revive Conavi con nueva tarjeta débito en el país

Bancolombia, una de las entidades con mayor renombre en el país, revivirá la recordada marca por millones de colombianos, Conavi, que había desaparecido hace más de 19 años tras su proceso de fusión con la entidad.

Sin embargo, este no será un regreso completo del banco, sino un uso estratégico de su icónico logo de la abejita para una edición limitada de una nueva tarjeta débito.

Según Bancolombia, solo por esta Navidad, el banco trae de vuelta a la abejita Conavi, ese personaje entrañable que marcó generaciones y que vuelve para llenar de alegría y emociones a quienes la recuerdan.

Este mismo dio a conocer que el lanzamiento de la tarjeta débito será de edición limitada y que estará disponible para cierto grupo de clientes de la entidad financiera.

¿Cómo fue la fusión entre Bancolombia y Conavi?

La fusión de Bancolombia, Conavi y Corfinsura fue anunciada a principios de los 2000, culminando en 2006 con la integración total de servicios y el adiós a la imagen de la abejita.

En su momento, la decisión de eliminar una marca tan querida fue delicada, pero se tomó con el objetivo de consolidar una sola entidad con un enfoque de banca universal y una mayor escala en el sector financiero.

Ahora, diecinueve años después, la estrategia de Bancolombia de introducir la tarjeta débito con el logo de la abejita se enmarca en una campaña que tiene un claro tinte emocional para sus clientes.

La abejita no solo recordará a las generaciones mayores sus primeros pasos en el ahorro y el crédito, sino que también presentará un ícono histórico a las nuevas generaciones que hoy dominan la interacción bancaria digital.

Conavi incluso fue pionero en tecnología, recibiendo en el año 2000 un reconocimiento como la Mejor Empresa Virtual Colombiana.