Bancolombia empieza a cargar llaves Bre-B: esto pasará con quienes no la registraron

El sistema de pagos inmediatos Bre-B, impulsado por el Banco de la República, sigue avanzando en Colombia.

RELACIONADO Bancolombia alerta a clientes por peligrosa estafa que está llegando por mensaje de texto

Ahora, Bancolombia anunció que iniciará un proceso de carga automática de llaves para facilitar las transferencias entre cuentas bancarias y billeteras digitales. Esta medida busca garantizar que sus clientes puedan realizar operaciones de manera más ágil y sin complicaciones.

Las llaves Bre-B son identificadores únicos que permiten recibir dinero usando datos como el número de celular, el correo electrónico, la cédula o un código alfanumérico. Su función es simplificar las transacciones entre diferentes entidades financieras, evitando que el usuario tenga que recordar números largos de cuentas.

¿Cómo será la carga de llaves en Bancolombia?

De acuerdo con la entidad, desde la primera semana de septiembre se comenzarán a cargar automáticamente las llaves alfanuméricas activas.

RELACIONADO Bancolombia anuncia cierre de una de sus principales oficinas en reconocida ciudad del país

A partir del 12 de septiembre, se sumarán otras llaves como correo electrónico, número de documento, celular y código de negocio, siempre que estén asociadas a una cuenta activa y transaccional.

Finalmente, desde el 21 de septiembre se asignará de manera automática una llave alfanumérica a los clientes con cuenta activa que no tengan ninguna llave registrada.

“Se trata de un proceso regulado por el Banco de la República. Este paso busca facilitar la experiencia de los clientes y garantizar una transición fluida hacia el nuevo sistema de pagos inmediatos Bre-B”, explicó Luis Miguel Zapata, vicepresidente de Ecosistemas de Bancolombia.

¿Qué pasa si no has inscrito tu llave?

Bancolombia aclaró que este proceso no duplicará registros ni afectará a quienes ya inscribieron sus llaves voluntariamente.

RELACIONADO Bancolombia abre nuevas ofertas de casas y apartamentos que van desde los 90 millones de pesos

Por el contrario, busca que todos los clientes cuenten al menos con una llave activa en Bre-B, evitando quedarse por fuera del sistema.

De esta manera, los usuarios que no hayan inscrito su llave de forma manual tendrán una asignada automáticamente, garantizando el acceso a este nuevo esquema de pagos digitales que promete revolucionar las transferencias en el país.