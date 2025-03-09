Bancolombia abre más de 400 vacantes en distintas ciudades del país: así puede aplicar

Bancolombia, una de las instituciones financieras más importantes del país, ha dado a conocer durante los últimos días la apertura de una masiva convocatoria laboral con más de 460 vacantes disponibles en diferentes ciudades de Colombia. La oferta de empleo está dirigida a una variedad de perfiles, desde estudiantes en busca de su primera experiencia profesional hasta expertos con trayectoria en áreas de alta especialización.

Las ciudades con mayor número de oportunidades son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, lo que representa una amplia oferta para la población desempleada en el país.

Según la información proporcionada por la entidad, los cargos se distribuyen en diferentes frentes: un importante número de plazas comerciales y administrativas, oportunidades para profesionales especializados, así como un significativo programa de prácticas universitarias.

Estas son las vacantes que ofrece Bancolombia

En el área comercial y administrativa, se han dispuesto más de 100 cargos, incluyendo roles como asesores de servicio, gestores comerciales y direccionadores. Para estos perfiles, el banco ha implementado programas de formación conocidos como "semilleros", que buscan capacitar a nuevos talentos para el sector financiero.

Estas oportunidades no solo ofrecen un empleo, sino también un camino de crecimiento y aprendizaje constante dentro de la organización. Las vacantes en esta área están activas en múltiples ciudades, lo que permite a los aspirantes aplicar a un puesto cercano a su lugar de residencia.

Por otro lado, la entidad ha puesto un énfasis especial en la tecnología y la innovación, con vacantes para profesionales especializados en analítica avanzada, transformación digital, ciberseguridad, experiencia de cliente y desarrollo de proyectos tecnológicos.

Estos perfiles son cruciales para el banco en su camino hacia la digitalización y el mejoramiento continuo de sus servicios. Las ciudades con mayor demanda de este tipo de talento son Medellín, Bogotá y Cali, consolidando a estas urbes como centros de innovación y tecnología en el país.

Una de las iniciativas más atractivas para los jóvenes es el programa de prácticas profesionales, que ofrece más de 230 plazas para estudiantes universitarios. Estas vacantes están dirigidas a jóvenes de diversas disciplinas, como ciencias sociales, derecho, economía, comunicación y diseño, entre otras.

Así puede aplicar a las vacantes de Bancolombia

Para quienes estén interesados en aplicar a alguna de las vacantes disponibles, el proceso es sencillo y se realiza a través de las plataformas oficiales del Grupo Bancolombia.

El primer paso es acceder al portal de empleo del banco, que se encuentra en la sección "Trabaja con nosotros" de su página web oficial (www.bancolombia.com).

En este sitio, los aspirantes pueden consultar el listado completo de las ofertas de empleo, filtrar por ciudad, área de trabajo y nivel de experiencia, y encontrar la oportunidad que mejor se adapte a su perfil.

Una vez identificada la vacante de interés, el sistema de la página permite al usuario crear un perfil y adjuntar su hoja de vida. Es crucial que los candidatos presten atención a los requisitos específicos de cada cargo, ya que esto aumentará significativamente sus posibilidades de ser considerados para el proceso de selección.

Bancolombia ha enfatizado su compromiso con la búsqueda de talentos que no solo posean las habilidades técnicas requeridas, sino que también compartan su propósito de promover el desarrollo sostenible y el bienestar colectivo. La entidad invita a los colombianos a "pensar en grande" y a unirse a una organización que valora cada voz y cada idea con el potencial de generar un impacto positivo en la sociedad.