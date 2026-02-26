Bancolombia responde qué pasará con pago de la quincena de clientes tras caída

Durante la noche del miércoles 25 de febrero, Bancolombia, una de las entidades con mayor cantidad de clientes en el país, informó un 'apagón' de sus canales digitales, todo con el fin de configurar los daños sufridos del fin de semana anterior.

"Nuestros canales no van a estar disponibles a partir de hoy 25 de febrero a las 9:00 p.m. Este paso es necesario para estabilizar nuestros servicios”, informó el banco.

En medio de su comunicación, Bancolombia reconoció la falla a sus clientes. “Hoy queremos empezar por lo más importante: fallamos a una promesa esencial. La promesa de que su dinero estaría disponible cuando lo necesitaran”, agregaron.

¿Qué pasará con pago de la quincena a clientes de Bancolombia tras caída?

Tras el 'apagón' de sus canales, muchos de sus clientes han entrado en la incertidumbre sobre lo qué pasará con su dinero y más con el pago de la quincena que se dará este viernes 27 de febrero.

El presidente de la entidad, Juan Carlos Mora, informó que desde todo su sistema se busca mitigar y completar los pagos a sus clientes de la quincena.

“Estamos trabajando para resolverlo hoy (jueves). Estamos trabajando para resolver la situación lo antes posible porque sabemos que hay afectaciones para empresas y personas”, dijo en charla con los medios de comunicación.

¿Qué es lo último que ha reportado Bancolombia?

En las últimas horas de este jueves, la entidad informó que se sigue avanzando en reestabilizar sus canales.

"Como te prometimos, somos transparentes con la información del estado de nuestros servicios. Continuamos en el proceso de estabilización y seguimos avanzando", informaron.

Por lo pronto, la entidad dio a conocer los servicios que tienen disponibles sus clientes mientras se resuelve la falla.

Transferir a cuentas inscritas y no inscritas de Bancolombia en la app Mi Bancolombia.

Retirar en cajeros electrónicos y Corresponsales.

Pagar con tarjetas débito (física o virtual).

En compras físicas sin contacto paga hasta $300.000 por tarjeta. Si el monto es mayor usa el chip en los datáfonos. Pagar con tus tarjetas de crédito (física o virtual).

Por otro lado, la entidad informó que en las surcusales presenciales, sus clientes pueden: