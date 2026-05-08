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¿Tiene un crédito en Nequi? La entidad aclara qué pasará con su deuda tras la separación de Bancolombia

La entidad enfatizó qué pasará con los créditos de sus clientes tras la separación con Bancolombia.

Noticias RCN

agosto 05 de 2026
02:28 p. m.
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A partir de septiembre de 2026, Nequi deja de operar como una línea de negocio interna de Bancolombia para constituirse de manera formal e independiente como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, enmarcada dentro del holding Grupo Cibest.

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La noticia ha generado inquietudes entre sus millones de usuarios en el país, especialmente sobre qué ocurrirá con los créditos vigentes y las condiciones de cobro pactadas. Ante este panorama, la compañía emitió un pronunciamiento detallado para llevar tranquilidad a sus clientes deudores.

¿Qué pasará con los créditos que otorga Nequi?

Nequi explicó que la independencia institucional implica un proceso jurídico denominado "cesión de activos, pasivos y contratos", mediante el cual Bancolombia S.A. transfiere la cartera de crédito a Nequi S.A. De esta manera, la entidad se convierte formalmente en el nuevo acreedor de las deudas.

No obstante, la entidad confirmó que para los usuarios que tienen un crédito activo (como Salvavidas o Paracaídas), las condiciones iniciales del préstamo se mantendrán intactas. Es decir, la reestructuración corporativa no generará ningún aumento en las tasas de interés ni cobros adicionales por concepto de transferencia de cartera.

Asimismo, las cuotas fijadas, los plazos acordados y las fechas de pago mensuales seguirán funcionando bajo los mismos términos pactados desde la solicitud del producto.

Sin trámites obligatorios ni cambios en la app

Para el manejo cotidiano de las deudas, las personas con créditos vigentes no deberán realizar ningún papeleo ni trámite administrativo. La cesión del crédito se ejecuta de forma automática a nivel legal. El proceso de pago continuará gestionándose de manera habitual dentro de la aplicación móvil de Nequi, sin necesidad de descargar una nueva plataforma, ni crear un usuario diferente, ni acudir a sucursales de Bancolombia.

La empresa reiteró que las funciones principales de la aplicación continúan disponibles y que los canales tradicionales de retiro de efectivo —como la red de cajeros automáticos y los corresponsales bancarios de Bancolombia— se mantendrán sin costo para los usuarios de la plataforma.

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A nivel regulatorio, las personas que mantengan compromisos financieros deben recordar que la nueva entidad continuará realizando los reportes correspondientes (positivos o negativos) ante las centrales de riesgo y que los depósitos de la plataforma siguen protegidos bajo el seguro de Fogafín.

Aquellos usuarios que prefieran no continuar su crédito bajo la administración de Nequi S.A. tienen la opción de cancelar la totalidad del saldo pendiente antes de que la cesión se complete de forma automática.

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