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Bancolombia anuncia nueva función que ayudará a miles de clientes: de esto se trata

La entidad dio a conocer cómo funcionará esta opción para sus usuarios.

Noticias RCN

julio 14 de 2026
07:05 a. m.
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La aplicación financiera más utilizada en Colombia ha dado un paso histórico en su oferta de servicios internacionales. Desde ahora, más de 9 millones de usuarios de la app Mi Bancolombia tienen la posibilidad de comprar y vender una nueva alternativa de ahorro digital de forma directa, ágil y sin necesidad de salir de la plataforma.

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Esta novedosa función llega de la mano de Wenia, la plataforma de activos digitales perteneciente al Grupo Cibest (grupo al que pertenece Bancolombia), permitiendo a los colombianos proteger sus recursos de la devaluación local y conectarse de manera directa con las finanzas del continente europeo.

Euros digitales en Colombia: la divisa que llega a la app de Bancolombia

La gran sorpresa para el mercado es la incorporación de euros digitales (EURC) y dólares digitales (USDW) como activos de refugio e inversión. Aunque para muchos usuarios el dólar digital ya era una alternativa conocida, la llegada del euro digital abre un puente financiero directo y sin fricciones con el mercado de la Unión Europea.

Es importante aclarar que estos activos digitales no son monedas de curso legal tradicionales ni criptomonedas volátiles. Se trata de activos estables indexados con una equivalencia directa de 1:1 respecto al euro y al dólar estadounidense, respectivamente. Además, están respaldados por reservas auditadas en su totalidad, lo que ofrece un entorno de alta confianza y estabilidad para los ahorradores locales.

¿Cómo comprar euros digitales desde la app Mi Bancolombia?

La integración busca eliminar la complejidad técnica que suele acompañar a la adquisición de activos digitales. El proceso se realiza completamente en línea y de manera integrada a través de la Cuenta Global de Wenia.

Cualquier usuario de la aplicación puede habilitar esta opción siguiendo estos sencillos pasos:

  • Ingresa a la app Mi Bancolombia con tus datos habituales.
  • Ve al menú inferior y selecciona la opción de "Trámites y solicitudes".
  • Pulsa sobre el apartado "Abrir cuentas".
  • Selecciona "Cuenta Global de Wenia" y sigue el breve proceso de registro.

Una vez activa, podrás visualizar saldos en tiempo real, convertir tus pesos colombianos a euros o dólares digitales y volver a pasarlos a tu cuenta de ahorros tradicional cuando lo requieras.

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