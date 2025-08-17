Bancolombia avisa a usuarios: Bre-B Tus Llaves estará fuera de servicio varios días

Bancolombia informó a sus clientes que el servicio Bre-B Tus Llaves estará en mantenimiento programado durante cinco días consecutivos, con el fin de optimizar su funcionamiento y mejorar la experiencia de los usuarios.

Fecha y horarios no funcionará Bre-B

En un mensaje enviado a través de su aplicación, la entidad precisó que las labores se realizarán del 19 (martes) al 23 sábado) de agosto, en un horario nocturno comprendido entre las 11:00 pm y las 5:00 am de cada día.

Según explicó Bancolombia, durante las horas de mantenimiento los usuarios no podrán acceder a la opción Bre-B Tus Llaves en la aplicación, por lo que no será posible realizar ciertas operaciones relacionadas con esta funcionalidad.

La entidad, sin embargo, aclaró que las transferencias con llaves seguirán activadas, por lo que los clientes podrán usarlas con normalidad para enviar y recibir dinero durante el período indicado.

Transacciones en Bre-B sí seguirán funcionando

"Desde el 19 al 23 de agosto entre las 11:00 pm y 5:00 am Bre-B Tus Llaves estará fuera de mantenimiento y no podrás entrar a la opción. Las transferencias con llaves estarán activas, úsalas como siempre", informó el banco.

¿Cómo inscribir la llave Bre-B en Bancolombia?

Registrar tu llave Bre-B en Bancolombia es un proceso sencillo que puedes realizar desde la app Mi Bancolombia. Solo debes iniciar sesión, buscar la opción "Bre-B Tus llaves" y seleccionar "Registrar llaves".

Allí podrás elegir entre varios tipos de llave, como tu número de celular, cédula, correo electrónico o un código alfanumérico, para luego asociarla a tu cuenta y facilitar tus transacciones.

El paso a paso incluye: ingresar a la aplicación, ubicar la opción “Bre-B Tus llaves”, seleccionar “Registrar llaves”, elegir el tipo de llave, asociarla a una cuenta existente o nueva, y confirmar el registro revisando que toda la información sea correcta.

Una vez completado, podrás usar tu llave para pagos y transferencias inmediatas de forma segura.