Usuarios de Bancolombia no podrán usar la aplicación por mantenimiento: estas son las fechas

Bancolombia, una de las entidades bancarias más utilizadas en el país, emitió un mensaje en su aplicación 'Mi Bancolombia' para anunciar a sus usuarios sobre una interrupción programada de sus servicios digitales.

Según informó la entidad, la plataforma no estará disponible durante las madrugadas del 24 (jueves) y 25 (viernes) de abril por labores de mantenimiento.

La suspensión se realizará entre las 12:00 a.m. y las 3:00 a.m. de ambos días, un horario en el que los canales digitales estarán completamente fuera de servicio. Esto significa que no se podrán hacer consultas, pagos ni avances desde la app o la página web.

¿Qué servicios seguirán funcionando?

A pesar del corte digital, los pagos en establecimientos físicos y los avances en cajeros automáticos seguirán operando normalmente . Así lo confirmó la entidad.

"La consulta, pagos y avances no estarán disponibles en nuestros canales digitales el 24 y 25 de abril, de 12 de la noche a 3 de la mañana. Los pagos en comercios y avances en cajeros continuarán con normalidad" .

Bancolombia recomendó a sus usuarios planificar con anticipación cualquier transacción importante que deban realizar en esas fechas para evitar contratiempos. Además, sugirió tener efectivo a la mano y utilizar tarjetas físicas mientras la aplicación esté inactiva. No obstante, el mantenimiento se hará en un horario de baja transaccionalidad.

Consejos para afrontar el corte digital

Durante estos períodos de mantenimiento, se aconseja no realizar movimientos bancarios justo antes del corte, ya que podrían presentar errores o duplicidades.

También es útil activar las notificaciones de la aplicación, tener comprobantes digitales guardados y no compartir información personal por canales no oficiales, ya que los ciberdelincuentes aprovechan este tipo de situaciones para intentar fraudes.