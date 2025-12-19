Bancolombia saca remates de celulares y electrodomésticos: estos son los descuentos que tienen

La plataforma de comercio electrónico de Bancolombia, Tu360Compras, ha activado una agresiva jornada de descuentos en tecnología y hogar. Clientes de la entidad podrán adquirir celulares de última gama y electrodomésticos con beneficios que incluyen financiamiento al 0% de interés.

Con la llegada de la temporada de primas y las festividades de diciembre, el ecosistema digital Tu360 de Bancolombia ha anunciado una serie de promociones calificadas como "remates" en sus categorías más demandadas: celulares, televisores y electrodomésticos.

Uno de los principales atractivos de esta jornada es la categoría de telefonía móvil. Según los catálogos vigentes en la plataforma, referencias de alta gama como el iPhone presentan reducciones significativas, permitiendo a los usuarios ahorrar más de $1.100.000 respecto al precio de lista.

Catálogo de celulares y electrodomésticos en remate

Por su parte, la marca Samsung no se queda atrás. El Galaxy S25 Ultra y el Galaxy A56 5G registran descuentos de hasta el 38%, posicionándose como opciones competitivas frente a otros grandes comercios del país. Además de la rebaja directa, la plataforma permite el pago mixto con Puntos Colombia, lo que reduce aún más el desembolso de efectivo para los clientes recurrentes.

En el sector de hogar, la novedad principal son los combos y promociones tipo 2x1 (o kits integrados). Marcas como Haceb y Whirlpool han habilitado ofertas donde, por la compra de una nevera de gran capacidad, el usuario puede llevar lavadoras o microondas con descuentos que prácticamente anulan el costo del segundo producto.

Por ejemplo, el combo de Nevera No Frost + Lavadora de 16 Kg se comercializa por un precio especial de aproximadamente $3.628.000, un valor significativamente inferior si se adquirieran los productos por separado.

Beneficios que tienen los clientes Bancolombia con estos remates

Más allá de los precios, el valor agregado para los usuarios de Bancolombia radica en las condiciones de financiación. Durante esta campaña, se han habilitado las siguientes ventajas: