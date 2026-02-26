¿Exnovia de La Liendra está embarazada? Sorprendió en redes sociales con esta foto

Una de las primeras novias de La Liendra, el reconocido creador de contenido, causó revuelo en las últimas horas en las redes sociales.

Se trata de Mercedes Uhia, la influencer que tiene 284.000 seguidores y publica contenido de las recetas y los consejos que utiliza en su vida cotidiana.

Mercedes se vinculó con Mauricio Gómez, más conocido en el mundo digital como La Liendra, cuando él todavía no se había vuelto famoso.

Y, en las últimas horas, publicó una foto presumiendo su vientre como si estuviera embarazada y se volvió viral.

Sin embargo, finalmente, los seguidores de Mercedes Uhia se llevaron una gran sorpresa. ¿Cuál fue?

¿Mercedes Uhia, la exnovia de La Liendra, está embarazada?

Luego de que Mercedes Uhia mostró su supuesto vientre de embarazada en las redes sociales, escribió el siguiente mensaje:

Por poquito y me hacen baby shower. Ahí está la carpetica que no falta, nena jajaja.

No obstante, unos minutos después, la influencer grabó un video en el que dejó claro que no se encuentra embarazada, sino que todo se trató de una foto creada con inteligencia artificial.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Mercedes Uhia tras su supuesto embarazo

Tras el post de Mercedes Uhia, varios de sus seguidores alcanzaron a emocionarse, mientras que otros se rieron junto a ella de la broma.

"Yo me la creí", "hubiera sido lindo", "yo ya estaba brincando de la felicidad", "yo cayendo en las mentiras de Merce", "yo me estaba preguntando a qué hora había sido eso", "esa inteligencia artificial está potente", "por poco y caigo", "ese vientre manda respeto", "no puedo con tanto", "qué risa", "me asusté", "te luce", "no entré unos meses y me encontré con esto" y "alcancé a pensar que era verdad", han sido algunos de los comentarios escritos en redes sociales.