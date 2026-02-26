CANAL RCN
Alias Pipo aseguró que Daniel Noboa presuntamente tuvo relación con el asesinato de Fernando Villavicencio

El delincuente afirmó que el mandatario presuntamente ordenó el asesinato. Uno de sus ministros ya se pronunció y negó esta información.

Fernando Villavicencio.
Fernando Villavicencio. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 26 de 2026
09:09 a. m.
El asesinato de Fernando Villavicencio es uno de los crímenes que más ha marcado la historia reciente de Ecuador. El 9 de agosto de 2023, estaba saliendo de un mitin en Quito, cuando un sicario le disparó.

Este magnicidio ocurrió 11 días antes de las elecciones en las que resultó ganador Daniel Noboa. Villavicencio salió del evento político y mientras caminaba hacia una camioneta blanca, recibió los disparos en la cabeza.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Villavicencio?

La situación desembocó en un tiroteo y la muerte del sicario. Las investigaciones arrojaron que los responsables pertenecían al grupo Los Lobos y la logística provino de la cárcel en donde estaba Carlos Edwin Angulo, más conocido como ‘Invisible’.

En julio del año siguiente, la justicia lo halló culpable y condenó a 34 años de cárcel. De igual forma, fueron condenados otros tres cómplices.

Las pesquisas avanzaron y el 16 de noviembre de 2025 se dio un paso importante: Wilmer Chavarría o alias Pipo, jefe de Los Lobos, fue capturado en Málaga, España; luego de viajar desde Marruecos con documentos falsos.

Para ese momento, se creía que había fallecido en 2021; pero se comprobó que en realidad había fingido su muerte para escapar en el ‘viejo continente’ y desde allí seguir manejando los hilos, así como los nexos con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ministro se pronunció: “Absurdo”

“Los unos lo dieron por muerto; nosotros lo buscamos en su mismísimo infierno (…) Reconozco y agradezco el trabajo conjunto de la Policía Nacional ecuatoriana y española. Para combatir el crimen transnacional, la cooperación internacional es una necesidad”, destacó Noboa el arresto.

En las últimas horas, varios medios como Noticias Univisión y El Periódico de Aragón revelaron que ‘Pipo’ compareció el miércoles 25 de febrero ante un tribunal en Zaragoza. Durante la diligencia, señaló que supuestamente John Reimberg, ministro del Interior, le dijo que el presidente Noboa presuntamente había ordenado el crimen.

Si bien el mandatario no se ha referido, sí lo hizo el ministro Reimberg: “Absurdo. Tienen pánico a la extradición y a la cárcel de El Encuentro. Son capaces de inventarse disparates más sórdidos con tal de evadir su responsabilidad”.

