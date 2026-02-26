Impuestos al sector extractivo, financiero y al patrimonio: candidatos analizan los decretos de emergencia económica

A contados días de las elecciones legislativas y consultas del 8 de marzo, el Ministerio de Hacienda dio a conocer los decretos con los impuestos por la emergencia económica declarada el 11 de febrero, para atender las afectaciones generadas por las lluvias en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

El tema fue puesto sobre la Mesa Ancha de Noticias RCN, para un análisis del que participaron el senador y candidato del Partido Centro Democrático, Carlos Meisel, y el senador y candidato por la Alianza Verde, Ariel Ávila.

De acuerdo con la cartera de Hacienda, se aplicará un impuesto al patrimonio del 0,5% a las empresas con patrimonios superiores a 10.474.800 de pesos y del 1,6% a las empresas del sector extractivo y sector financiero.

“Le mama gallo a la Ley de Garantías”: Ariel Ávila

El senador y candidato Ariel Ávila se mostró en desacuerdo con la medida de declaratoria económica y sus decretos que, según dijo, tienen “dos patas”:

La primera es “la posibilidad de contratar en medio de una Ley de Garantías, cuando, previo a elecciones, el Estado no contrata, salvo en situaciones excepcionales. Estamos a 10 días de las elecciones al Congreso y tres o cuatro meses de las elecciones presidenciales. No podemos estar de acuerdo con que le mamen gallo a la Ley de Garantías”.

La segunda, “sobre la parte impositiva, la parte de los impuestos”, en un momento en el que Colombia se enfrenta a un hueco fiscal del 7%, es “que es probable que la Corte Constitucional tumbe la primera parte de los decretos y con la segunda parte se pregunte ¿es sobreviniente lo que pasó en Córdoba o era esperable de un golpe invernal que ha sido recurrente?”. Ávila considera probable que se suspenda.

RELACIONADO Gobierno Petro decreta una nueva emergencia económica ante la crisis generada por las lluvias en ocho departamentos

“Declararon la emergencia sin haber caído una gota de agua”: Carlos Meisel

Del otro lado, Carlos Meisel recordó que el Gobierno decretó otra emergencia económica, sin que existiera una calamidad climática, luego de que el Congreso se negara a aprobar su última reforma tributaria:

“El Gobierno Petro le presentó al país, en medio de la asfixia tributaria que ya tienen los ciudadanos, la necesidad de una reforma tributaria, antes de que cayera media gota de agua. Negamos esa tributaria en el Congreso, entonces decretó una emergencia económica, sin haber caído media gota de agua, y la tumbó la corte”.

Se trata de la cuarta emergencia económica decretada por el “Gobierno del cambio” y, aunque “ahora hay un problema en Córdoba, nadie dice que no sea así”, Meisel insiste en que “el Gobierno tiene el presupuesto general de la nación para atender la emergencia y tiene una estructura jurídica, mediante la UNGRD, para contratar y atender estas calamidades de forma directa. No necesitan de la emergencia económica. Están aprovechándose vilmente de lo ocurrido a los cordobeses, que nos duele, para seguir clavando a la ciudadanía con más impuestos”.

En referencia al presupuesto, Julio Iglesias, analista permanente de la Mesa Ancha, recordó que “este Gobierno es el que ha administrado el Estado más grande de la historia del país, con un presupuesto general de la nación de 550 billones de pesos y, aun así, tenemos servicios de seguridad peores, servicios de salud peores y no hay plata, no hay reservas, para atender emergencias que son del todo previsibles”.