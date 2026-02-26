CANAL RCN
Deportes

¿Por qué Westcol viajó con Atlético Nacional rumbo a Bogotá? Esta es la verdad

El influencer Westcol fue visto llegando con Atlético Nacional a Bogotá y los rumores se dispararon.

Westcol
Foto: @nacionalfoficial

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
08:24 a. m.
Una imagen publicada en redes sociales durante la tarde del martes 24 de febrero encendió rápidamente la conversación entre los hinchas de Atlético Nacional. En la fotografía se observa al reconocido creador de contenido antioqueño Westcol junto a integrantes del plantel verdolaga a su llegada a Bogotá, lo que desató todo tipo de especulaciones sobre una posible colaboración entre el club y el ‘streamer’.

La imagen comenzó a circular pocas horas después de que el equipo aterrizara en la capital para afrontar su compromiso frente a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín. La coincidencia temporal, sumada a la reconocida afinidad de Westcol por el conjunto paisa, alimentó teorías sobre un eventual contenido conjunto, presencia en camerinos o incluso algún tipo de alianza digital.

La foto que encendió los rumores

Westcol se ha consolidado como uno de los ‘streamers’ más influyentes de Latinoamérica en los últimos años, con una comunidad masiva que sigue sus transmisiones y proyectos digitales. Su identificación pública como hincha de Atlético Nacional ha sido constante, por lo que verlo compartiendo espacio con los jugadores generó entusiasmo entre los seguidores del club.

Westcol

En cuestión de minutos, la fotografía se viralizó en plataformas como X e Instagram. Algunos aficionados celebraban la supuesta cercanía del creador de contenido con el plantel, mientras otros especulaban sobre posibles dinámicas, entrevistas exclusivas o transmisiones especiales relacionadas con el partido que se disputaría el miércoles en Bogotá.

Coincidencia de vuelo y aclaración

Sin embargo, más allá del revuelo digital, la situación tuvo una explicación mucho más sencilla. Westcol viajó a Bogotá por asuntos propios y coincidió con el plantel de Atlético Nacional en el mismo vuelo hacia la capital. La imagen fue captada en el aeropuerto, pero no obedecía a ningún acuerdo, invitación oficial ni actividad planificada con el club.

Fuentes cercanas confirmaron que no existía ningún vínculo contractual ni colaboración programada entre el ‘streamer’ y la institución para ese desplazamiento. La fotografía fue producto del azar y de la natural interacción en un espacio público.

El episodio refleja, una vez más, cómo una imagen aislada puede detonar una ola de versiones en redes sociales. En este caso, la coincidencia entre un reconocido hincha y el equipo de sus amores bastó para generar expectativa, aunque finalmente todo se redujo a un cruce circunstancial sin mayor trasfondo deportivo o institucional.

