Giro en el precio del dólar en Colombia hoy 26 de febrero de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 26 de febrero de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
08:24 a. m.
El precio del dólar en Colombia abrió este 26 de febrero de 2026 en 3.712,00 pesos.

Es así como, respecto al precio de apertura del 25 de febrero de 2026, hubo un incremento de exactamente 14,49 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.703,69 pesos y volvió a tener su nivel más alto en más de un mes.

Precio del dólar en Colombia hoy 26 de febrero de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del jueves de la semana pasada (19 de febrero de 2026), tuvo un incremento de 0.94 pesos.

Adicionalmente, realizando la comparación con la TRM de hace un mes (26 de enero de 2026), hubo un alza de 65.81 pesos, que equivale al 1.81%.

Por otra parte, haciendo el balance con la Tasa Representativa del Mercado que tuvo el dólar hace un año, se registró un descenso de 422.85 pesos.

Y, volviendo a la TRM del inicio del 2026, la disminución fue de exactamente 53.39 pesos, que representan un 1.42%.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado

A lo largo de esta semana, la Tasa Representativa del Mercado volvió a sobrepasar la barrera de los 3.700 pesos.

Los cambios más recientes han sido los siguientes:

  • Lunes 16 de febrero de 2026: 3.652,89 pesos.
  • Martes 17 de febrero de 2026: 3.652,89 pesos.
  • Miércoles 18 de febrero de 2026: 3.664,26 pesos.
  • Jueves 19 de febrero de 2026: 3.669,21 pesos.
  • Viernes 20 de febrero de 2026: 3.695,72 pesos.
  • Sábado 21 de febrero de 2026: 3.691,34 pesos.
  • Domingo 22 de febrero de 2026: 3.691,34 pesos.
  • Lunes 23 de febrero de 2026: 3.691,34 pesos.
  • Martes 24 de febrero de 2026: 3.697,36 pesos.
  • Miércoles 25 de febrero de 2026: 3.703,28 pesos.
  • Jueves 26 de febrero de 2026: 3.703,69 pesos.
