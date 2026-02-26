Giro en el precio del dólar en Colombia hoy 26 de febrero de 2026: así se cotizó

El precio del dólar en Colombia abrió este 26 de febrero de 2026 en 3.712,00 pesos.

Es así como, respecto al precio de apertura del 25 de febrero de 2026, hubo un incremento de exactamente 14,49 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.703,69 pesos y volvió a tener su nivel más alto en más de un mes.

Precio del dólar en Colombia hoy 26 de febrero de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del jueves de la semana pasada (19 de febrero de 2026), tuvo un incremento de 0.94 pesos.

Adicionalmente, realizando la comparación con la TRM de hace un mes (26 de enero de 2026), hubo un alza de 65.81 pesos, que equivale al 1.81%.

Por otra parte, haciendo el balance con la Tasa Representativa del Mercado que tuvo el dólar hace un año, se registró un descenso de 422.85 pesos.

Y, volviendo a la TRM del inicio del 2026, la disminución fue de exactamente 53.39 pesos, que representan un 1.42%.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado

A lo largo de esta semana, la Tasa Representativa del Mercado volvió a sobrepasar la barrera de los 3.700 pesos.

Los cambios más recientes han sido los siguientes: