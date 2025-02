Anuncio de Bancolombia: importantes servicios no funcionarán en estos días de febrero

Bancolombia, una de las principales entidades financieras de Colombia, anunció que realizará labores de mantenimiento en su plataforma digital durante febrero de 2025.

RELACIONADO Bancolombia reveló alertas para protegerse de un peligroso método de estafa

Estas actualizaciones buscan mejorar la experiencia de sus más de 10,3 millones de usuarios activos en servicios digitales. Sin embargo, durante estos procesos, algunos servicios estarán temporalmente fuera de servicio.

Fechas y horarios de las interrupciones en Bancolombia

Según la información proporcionada por Bancolombia, las interrupciones programadas son las siguientes:

Viernes 7 de febrero: Los servicios de pago mediante código QR y la funcionalidad "Tus Llaves" no estarán disponibles desde las 2:00 a.m. hasta las 4:00 a.m.

Sábado 8 de febrero: Habrá una suspensión de servicios desde las 10:30 p.m. hasta las 2:00 a.m. del domingo 9 de febrero. Durante este periodo, es probable que los usuarios enfrenten dificultades para realizar transferencias, consultas de saldo y pagos a través de la aplicación móvil y la Sucursal Virtual.

Recomendaciones para los usuarios

Para mitigar posibles inconvenientes durante estos periodos de mantenimiento, Bancolombia sugiere a sus clientes:

Planificar transacciones con anticipación: Realizar transferencias y pagos antes de los horarios de mantenimiento programados.

Utilizar métodos alternativos: Durante las interrupciones, se recomienda pagar con tarjetas débito o crédito, así como retirar efectivo en cajeros automáticos y corresponsales bancarios, ya que estos servicios funcionarán con normalidad.

Bancolombia enfatiza la importancia de estas actualizaciones para garantizar la seguridad y eficiencia de sus plataformas digitales. La entidad agradece la comprensión de sus usuarios y los invita a estar atentos a las comunicaciones oficiales para mantenerse informados sobre cualquier novedad..