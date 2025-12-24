CANAL RCN
Salario mínimo 2026: ¿Cuándo se conocerá el incremento para los trabajadores?

El ministro del Trabajo dio pistas sobre la fecha en la que se conocerá el decreto para el aumento del salario mínimo del próximo año.

diciembre 24 de 2025
02:08 p. m.
Aumenta la expectativa por lo que podría pasar con el incremento del salario mínimo para 2026, el cual será anunciado por decreto del presidente Gustavo Petro antes de finalizar este año.

Aunque todavía no se conoce una cifra oficial, el mandatario dio pistas de lo que podría ser el aumento. Durante una alocución el martes 23, habló sobre un salario mínimo vital que estaría enfocado en garantizar un nivel de vida digno para los y las trabajadoras.

El incremento para 2026 será fijado por decreto, luego de que no se lograra un acuerdo entre centrales obreras, gremios y Gobierno Nacional.

¿Cuándo se conocerá el aumento del mínimo?

Sobre la fecha en la que se conocerá el porcentaje, el presidente tiene por ley hasta el 30 de diciembre para firmar el decreto.

En las últimas horas, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que la noticia se hará pública entre el 29 y 30 diciembre, justo cuando se cumple el plazo, pues se están afinando los detalles del decreto.

Además, Sanguino reiteró que, por primera vez en Colombia, se implementará el “salario mínimo vital y móvil”, una figura acogida en el artículo 53 de la Constitución, y que fue construida de forma tripartita por la Organización Internacional del Trabajo.

Los factores que incidirán en el incremento

El ministro también señaló que para fijar el aumento se tendrán en cuenta factores como la inflación, la productividad, el crecimiento económico, el índice de desempleo y la contribución del trabajo al Producto Interno Bruto.

Eso nos dará un resultado que, creo, será una de las mejores noticias que hayan recibido los trabajadores y trabajadoras en el último tiempo.

Finalmente, Sanguino resaltó que durante el gobierno Petro “el salario nominalmente se ha incrementado en el 37,6%. Un incremento real, restando la inflación del 17,4%, lo que quiere decir mayores ingresos para los trabajadores”.

