Bancolombia hace cambio drástico: anunció nuevos horarios en todas sus oficinas del país

Bancolombia, el banco más grande del país, informó un ajuste en los horarios de atención al público en todas sus sedes a nivel nacional.

RELACIONADO Bancolombia habilita tarjetas de crédito y débito para pagar transporte público en varias ciudades

Los cambios aplicaron desde el pasado lunes 6 de octubre de 2025 y buscan adaptarse a las nuevas dinámicas laborales del país y a la creciente preferencia por los canales digitales.

Nuevos horarios de atención de Bancolombia en Colombia

Según el comunicado oficial, las oficinas de Bancolombia en Bogotá atenderán desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., mientras que en el resto del país el horario será de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

El banco explicó que, dependiendo del tipo de oficina, algunas sucursales tendrán jornada continua, mientras que otras cerrarán al mediodía. Además, las sedes que abren los sábados continuarán operando, pero con un horario reducido de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Desde la entidad aclararon que la medida reemplaza los antiguos horarios que se extendían hasta las 5:00 p.m. entre semana y hasta las 3:00 p.m. los sábados.

Bancolombia responde a la nueva Reforma Laboral

El banco señaló que estos ajustes también obedecen a la reducción progresiva de la jornada laboral en Colombia, establecida por la Reforma Laboral que disminuye la carga de trabajo de 48 a 42 horas entre 2023 y 2026.

“Es importante recordar que la entidad cuenta con una amplia oferta de canales digitales, cajeros automáticos y corresponsales bancarios, desde donde acompaña las necesidades de sus clientes de manera permanente”, se lee en el comunicado.

Bancolombia reiteró que el nuevo modelo se evaluará continuamente para garantizar que se mantenga como la mejor opción para la experiencia de los colombianos.