CANAL RCN
Economía

TransfiYa se transforma por llegada de Bre-B: cambio para usuarios de Bancolombia, Davivienda y más

Desde el 5 de octubre de 2025, TransfiYa dejará de operar como plataforma de transferencias entre bancos en Colombia por la llegada de Bre-B.

Transfiya cambia
Foto: Redes sociales y Freepik

Noticias RCN

septiembre 27 de 2025
08:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia se prepara para un cambio histórico en su sistema financiero. A partir del próximo 5 de octubre de 2025, la plataforma TransfiYa, que durante años permitió enviar dinero entre bancos como Bancolombia, Davivienda y otras entidades, dará paso a un nuevo modelo bajo la infraestructura del Banco de la República.

Razones por las que sus llaves de Bre-B podrían ser bloqueadas: tome nota
RELACIONADO

Razones por las que sus llaves de Bre-B podrían ser bloqueadas: tome nota

La transformación marca el cierre de un ciclo en los pagos inmediatos y el inicio de una etapa con mayor seguridad y eficiencia.

El salto hacia Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos

Desde el 23 de septiembre entró en funcionamiento Bre-B, el sistema de pagos inmediatos que garantiza interoperabilidad total entre entidades financieras por medio de llaves. Con esta herramienta, los colombianos podrán transferir dinero de manera instantánea y sin costo a cualquier banco.

Banco de la República oficializa llegada de Bre-B a Colombia: así será su entrada en funcionamiento
RELACIONADO

Banco de la República oficializa llegada de Bre-B a Colombia: así será su entrada en funcionamiento

La empresa creadora de TransfiYa, ACH Colombia, aclaró que no se trata de una desaparición total del servicio, sino de una evolución tecnológica.

“Esta evolución forma parte de una transformación tecnológica del sistema financiero colombiano, y marca el inicio de una nueva etapa para las transferencias inmediatas, al pertenecer a Bre-B solo para enviar y recibir dinero, garantizando más seguridad, interoperabilidad y eficiencia”, señaló la compañía en un comunicado oficial.

¿Qué pasará con TransfiYa?

Aunque los bancos reemplazarán la opción de transferencias P2P por Bre-B, TransfiYa mantendrá funciones clave, como la posibilidad de “solicitar dinero” y nuevas soluciones enfocadas en empresas y comercios.

Bajo la marca Transfiyaves, la plataforma seguirá ofreciendo servicios que buscan simplificar operaciones y reforzar la seguridad de los usuarios.

Bre-B en Bancolombia dejará de funcionar durante estos días de septiembre
RELACIONADO

Bre-B en Bancolombia dejará de funcionar durante estos días de septiembre

El proceso para solicitar dinero seguirá activo en las aplicaciones bancarias. Bastará con ingresar al menú de transferencias, elegir la opción Transfiya o “Solicitar”, digitar el número de celular del destinatario, el monto y enviar la petición, la cual podrá ser aceptada o rechazada de inmediato.

Con este paso, el país avanza hacia una infraestructura de pagos más robusta, en la que Bre-B será protagonista, mientras TransfiYa se reinventa para seguir haciendo parte de la vida financiera de los colombianos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Esto sucede con el dinero de las cuentas bancarias de una persona que fallece: téngalo en cuenta

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 26 de septiembre de 2025

Educación

Freno en seco a colegios que sanción muy común en contra de sus estudiantes: esto dice la ley

Otras Noticias

Feminicidio

Hombre asesinó a su expareja en su lugar de trabajo: ocultó una escopeta y burló la seguridad

Hombre ocultó una escopeta en una bolsa y asesinó a su expareja dentro de hospital.

Clásico RCN

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 8 del Clásico RCN 2025, hoy sábado 27 de septiembre: sígala en directo

Siga EN VIVO la etapa 8 del Clásico RCN 2025 este 27 de septiembre.

Ibagué

Prohibido maltratar: agentes de tránsito en Ibagué viven un infierno dentro y fuera de la institución

Masterchef Celebrity Colombia

Remezón en la cocina de Masterchef Celebrity: inesperado regreso de participante eliminado

Corte Constitucional

Corte Constitucional declaró bajo cumplimiento en la entrega oportuna de medicamentos