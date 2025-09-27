TransfiYa se transforma por llegada de Bre-B: cambio para usuarios de Bancolombia, Davivienda y más

Colombia se prepara para un cambio histórico en su sistema financiero. A partir del próximo 5 de octubre de 2025, la plataforma TransfiYa, que durante años permitió enviar dinero entre bancos como Bancolombia, Davivienda y otras entidades, dará paso a un nuevo modelo bajo la infraestructura del Banco de la República.

La transformación marca el cierre de un ciclo en los pagos inmediatos y el inicio de una etapa con mayor seguridad y eficiencia.

El salto hacia Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos

Desde el 23 de septiembre entró en funcionamiento Bre-B, el sistema de pagos inmediatos que garantiza interoperabilidad total entre entidades financieras por medio de llaves. Con esta herramienta, los colombianos podrán transferir dinero de manera instantánea y sin costo a cualquier banco.

La empresa creadora de TransfiYa, ACH Colombia, aclaró que no se trata de una desaparición total del servicio, sino de una evolución tecnológica.

“Esta evolución forma parte de una transformación tecnológica del sistema financiero colombiano, y marca el inicio de una nueva etapa para las transferencias inmediatas, al pertenecer a Bre-B solo para enviar y recibir dinero, garantizando más seguridad, interoperabilidad y eficiencia”, señaló la compañía en un comunicado oficial.

¿Qué pasará con TransfiYa?

Aunque los bancos reemplazarán la opción de transferencias P2P por Bre-B, TransfiYa mantendrá funciones clave, como la posibilidad de “solicitar dinero” y nuevas soluciones enfocadas en empresas y comercios.

Bajo la marca Transfiyaves, la plataforma seguirá ofreciendo servicios que buscan simplificar operaciones y reforzar la seguridad de los usuarios.

El proceso para solicitar dinero seguirá activo en las aplicaciones bancarias. Bastará con ingresar al menú de transferencias, elegir la opción Transfiya o “Solicitar”, digitar el número de celular del destinatario, el monto y enviar la petición, la cual podrá ser aceptada o rechazada de inmediato.

Con este paso, el país avanza hacia una infraestructura de pagos más robusta, en la que Bre-B será protagonista, mientras TransfiYa se reinventa para seguir haciendo parte de la vida financiera de los colombianos.