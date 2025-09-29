Bancolombia habilita tarjetas de crédito y débito para pagar transporte público en varias ciudades

La movilidad urbana en Colombia acaba de dar un giro importante. Bancolombia anunció que, a partir de ahora, los clientes que tengan tarjetas crédito o débito Mastercard y Visa podrán pagar sus viajes en los sistemas de transporte masivo del país sin necesidad de hacer recargas previas.

Una medida que promete ahorrar tiempo, facilitar los desplazamientos y reducir filas en estaciones y taquillas.

“Este nuevo modelo les entrega facilidad y tiempo a los ciudadanos, pero además les otorga a los sistemas de transporte del país la posibilidad de tener en su portafolio un nuevo método de pago, con lo que se aporta directamente a su sostenibilidad”, explicó Liliana Vásquez, vicepresidente de Productos de Bancolombia al Diario la República.

¿Cómo funciona el pago de transporte con tarjetas Bancolombia?

El sistema es sencillo: el usuario acerca su tarjeta al lector de acceso ubicado en buses o estaciones, recibe la señal de autorización y el viaje queda registrado.

A diferencia del modelo tradicional, ya no es obligatorio tener una tarjeta exclusiva del transporte masivo, pues cualquier tarjeta débito o crédito Bancolombia sirve para ingresar.

Los viajes se descuentan de forma acumulada al final del día directamente de la cuenta de ahorros o corriente.

En el caso de las tarjetas de crédito, el cobro se realiza sobre el cupo disponible, tal como si se tratara de una compra en un comercio. Eso sí, si la cuenta no cuenta con fondos suficientes, no será posible ingresar nuevamente al sistema hasta regularizar el saldo.

Límites diarios y sistemas habilitados en Colombia

Cada operador definió topes para el uso de este método. En Bogotá, con el SITP, el valor máximo diario equivale a $22.400 en viajes.

En Barranquilla, el Transmetro permite cuatro viajes de lunes a sábado y tres en domingos y festivos.

En Pereira, el Megabús ofrece hasta cuatro viajes diarios sin recarga, mientras que en Medellín el Metro fija un tope de $24.000 diarios, que deben activarse previamente en taquillas o máquinas de saldo.

El caso de Cali marca un precedente, lo cual es la gran novedad. Desde el 25 de septiembre de 2025, la tarjeta MIO dejará de funcionar como medio de recarga y cualquier tarjeta débito o crédito de Bancolombia podrá usarse en buses y estaciones.

Un paso hacia la modernización del transporte

Entre las ventajas principales está la inmediatez, la eliminación de filas y la posibilidad de usar un solo medio de pago para diferentes servicios.

Bancolombia resalta que este avance no solo beneficia a los ciudadanos, sino que fortalece la sostenibilidad de los sistemas de transporte y moderniza la manera en que los colombianos se mueven día a día.