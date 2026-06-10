¿Para quiénes aplicará el nuevo seguro en Colombia en caso de quedar desempleado?

El mercado asegurador en Colombia continúa diversificando su oferta de protección financiera ante contextos macroeconómicos desafiantes.

En este escenario, BBVA Seguros anunció el lanzamiento de una nueva póliza diseñada específicamente para mitigar el impacto de una interrupción abrupta en los ingresos de los hogares, ofreciendo coberturas que alcanzan hasta los $24 millones por evento.

Así funciona el nuevo seguro

La solución, pensada para clientes que perciben sus ingresos a través de cuentas de nómina en la entidad bancaria, introduce esquemas diferenciados según la vinculación laboral del asegurado:

Trabajadores dependientes: Para este segmento, la póliza opera bajo la modalidad de pérdida involuntaria del empleo (despido sin justa causa). La cobertura puede extenderse hasta por un periodo de seis meses, reconociendo montos de hasta $4 millones mensuales —dependiendo estrictamente del plan seleccionado por el cliente— hasta completar el tope máximo de $24 millones.

Trabajadores independientes: Al carecer de un vínculo laboral tradicional, la protección se activa ante situaciones de incapacidad total temporal que se encuentren debidamente certificadas por un periodo igual o superior a 15 días corrientes y continuos.

Cobertura adicional: Adicionalmente, la compañía detalló que el producto contempla de manera transversal una protección financiera por muerte accidental, aplicable para ambos grupos de cotizantes.

De acuerdo con la información emitida por la compañía, el seguro se comercializa a través de la red de oficinas a nivel nacional y la fuerza de ventas especializada del banco. Los costos de entrada para acceder a este mecanismo de protección parten desde los $26.490 mensuales, variando según el perfil y el alcance del plan elegido por el usuario.

Sobre este lanzamiento, Marco Arenas, presidente de BBVA Seguros Colombia, destacó la importancia de blindar las finanzas domésticas frente a imprevistos de mercado:

"Una pérdida inesperada de ingresos puede cambiar rápidamente las finanzas de un hogar. La protección aseguradora puede ayudar a que ese impacto no se convierta inmediatamente en una dificultad mayor y darle a la persona un margen para reorganizarse y recuperar su estabilidad", puntualizó el directivo.