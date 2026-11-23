Las personas que están buscando empleo en Bogotá tendrán una nueva oportunidad para postularse a vacantes en el sector de la seguridad. La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció una jornada de selección para quienes estén interesados en trabajar en diferentes cargos relacionados con vigilancia y control.

La convocatoria contempla varios perfiles laborales y está dirigida a personas con formación de bachiller. Uno de los aspectos destacados es que no todas las ofertas exigen experiencia previa, por lo que también podrán participar quienes estén buscando su primera oportunidad laboral.

¿Cuáles son los cargos disponibles?

La jornada de selección incluye cuatro perfiles para quienes cumplan con los requisitos establecidos:

Agente de Control Aeroportuario: no requiere experiencia.

Manejador o manejadora canina.

Supervisor o supervisora de puesto.

Guarda de seguridad.

Aunque el requisito académico general es ser bachiller, la experiencia laboral dependerá del cargo al que se presente cada aspirante. Por eso, es importante revisar las condiciones de la vacante de interés antes de asistir.

¿Cuándo y dónde se realizará la jornada de empleo?

La convocatoria se llevará a cabo este martes 24 de noviembre de 2026, entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

La atención será en la carrera 13 #27-00, local 177, ubicada en la localidad de Santa Fe, en Bogotá.

Quienes deseen participar deben llevar su hoja de vida. Además, para los hombres es indispensable presentar la libreta militar.

¿Cómo confirmar la asistencia?

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección pueden registrar sus datos y confirmar su asistencia a través del formulario habilitado para la convocatoria.