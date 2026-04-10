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Bancolombia ofrece apartamentos, locales y lotes desde $36 millones en octubre: vea el catálogo

Bancolombia ofrece inmuebles desde $36 millones en Tu360Inmobiliario. Hay apartamentos, locales, oficinas y lotes en varias ciudades de Colombia.

Bancolombia ofrece apartamentos, locales y lotes desde $36 millones en octubre: vea el catálogo
Foto: Bancolombia 360

Noticias RCN

octubre 04 de 2026
05:59 p. m.
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Encontrar un inmueble por menos de $100 millones todavía es posible en Colombia. Para octubre de 2026, la plataforma Tu360Inmobiliario cuenta con una amplia oferta de propiedades en diferentes regiones del país, con precios que arrancan desde los $36 millones.

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El catálogo incluye lotes, apartamentos, locales comerciales y oficinas.

¿Cuáles son los inmuebles más baratos disponibles en Tu360Inmobiliario?

Dentro de las alternativas de menor precio aparece un lote de 74 metros cuadrados en Carmen de Apicalá, Tolima, disponible por $36 millones. Otra de las opciones es un terreno de 105 metros cuadrados en Flandes, cuyo valor ronda los $40 millones.

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La oferta continúa con locales comerciales en Bello y Bogotá que se pueden encontrar desde aproximadamente $60 millones.

Para quienes buscan otro tipo de inversión, figura una oficina de 18,6 metros cuadrados en Bogotá por cerca de $95 millones y un terreno de 150 metros cuadrados en Chigorodó por $95,9 millones.

También existen alternativas de vivienda usada por debajo de los $100 millones. Entre ellas se encuentran un apartamento de 42,7 metros cuadrados y dos habitaciones en Bogotá, además de otro de 52 metros cuadrados y tres habitaciones en Barranquilla.

Los precios y la disponibilidad pueden cambiar a medida que los inmuebles sean vendidos o se incorporen nuevas propiedades al catálogo.

Vea acá el catálogo completo de octubre

¿Cómo buscar propiedades en Tu360Inmobiliario de Bancolombia?

Tu360Inmobiliario permite filtrar la búsqueda de acuerdo con variables como ciudad, categoría, número de habitaciones y baños, área, antigüedad y rango de precio. Actualmente, el portal registra más de 5.000 propiedades y muestra ofertas desde los $36 millones.

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Además de buscar vivienda nueva o usada, los interesados pueden encontrar herramientas para simular financiación y solicitar préstamos. Bancolombia explica que su plataforma busca acompañar al comprador durante diferentes etapas, desde la elección del inmueble hasta las alternativas para financiarlo.

Los interesados pueden consultar directamente el catálogo de propiedades de Tu360Inmobiliario y aplicar los filtros según su presupuesto y ciudad.

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