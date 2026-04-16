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Becas en Rusia: oportunidad para estudiantes y docentes de la Universidad Distrital

Universidad Distrital abre puertas a estudios en Rusia con 180 becas. Conozca los detalles.

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Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 16 de 2026
01:19 p. m.
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La internacionalización académica sigue ganando terreno en la educación pública de Bogotá. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas anunció el inicio oficial de un nuevo programa de formación en el exterior que beneficiará a su comunidad universitaria con oportunidades de estudio en Europa.

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El lanzamiento se realizará el viernes 17 de abril de 2026 en la Biblioteca Central de la sede Aduanilla de Paiba, en un evento que marcará el comienzo de una alianza con la Embajada de Rusia en Colombia para el acceso a becas académicas.

¿En qué consiste el programa de becas en Rusia para la Universidad Distrital?

El programa contempla la asignación de 180 becas dirigidas a estudiantes y docentes, quienes podrán acceder a formación en pregrado y posgrado, incluyendo especializaciones, maestrías y doctorados en instituciones educativas de la Federación de Rusia.

Esta iniciativa hace parte de una estrategia institucional que busca fortalecer la proyección internacional de la universidad y ampliar las oportunidades académicas de su comunidad.

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Además, se enmarca en las dinámicas globales de cooperación educativa, cada vez más relevantes en el contexto universitario.

El evento contará con la presencia del embajador ruso en Colombia, Nikolay Tavdumadze, quien participará en el acto protocolario que dará apertura formal al programa.

¿Qué actividades culturales acompañarán el lanzamiento en la Universidad Distrital?

Más allá del componente académico, el encuentro integrará una agenda cultural que busca enriquecer la experiencia de los asistentes.

Entre los invitados especiales estará el cineasta ruso Sergey Mokritskiy, quien presentará la película El Primer Oscar en una función exclusiva.

Asimismo, la jornada contará con una presentación musical a cargo de Sandra Bibiana Cáceres, pianista y decana de la Facultad de Artes – ASAB, lo que refuerza el enfoque interdisciplinario del evento.

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Este tipo de iniciativas evidencian una apuesta por integrar educación, cultura y cooperación internacional, pilares fundamentales para el fortalecimiento de la universidad pública.

Con este programa, la Universidad Distrital no solo impulsa la academia, sino que también posiciona a sus estudiantes y docentes en escenarios internacionales de formación y conocimiento.

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