CANAL RCN
Economía

Habilitan becas para que colombianos estudien en este país: estos son los beneficios que tendrán

Además de los beneficios, conozca los requisitos que debe cumplir para aplicar.

Noticias RCN

abril 11 de 2026
11:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Australia se consolida como uno de los destinos predilectos para los colombianos que buscan transformar su futuro profesional. En las últimas horas, se conoció una nueva oferta institucional liderada por la Universidad de Adelaida, una de las instituciones pertenecientes al prestigioso Group of Eight, que ha lanzado un paquete de becas diseñado específicamente para atraer talento de Colombia y Latinoamérica.

Esta iniciativa surge en un momento clave, donde las políticas migratorias australianas han experimentado ajustes significativos en 2024 y 2025.

¿Sin empleo ni estudio? Abren 300 becas para jóvenes en el país
RELACIONADO

¿Sin empleo ni estudio? Abren 300 becas para jóvenes en el país

Sin embargo, los programas de becas actuales se presentan como una ventaja competitiva, facilitando no solo el acceso a la educación de alta calidad, sino también la posibilidad de acceder a beneficios migratorios posteriores a la graduación.

Beneficios que tendrán los aplicantes a estas becas

La convocatoria para 2026 destaca por su diversidad. La Universidad de Adelaida ha habilitado descuentos que oscilan entre el 15% y el 50% en el valor de la matrícula para programas de pregrado y posgrado, especialmente en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Además, para aquellos que necesitan fortalecer su dominio del idioma antes de iniciar una carrera formal, se ha impulsado el programa GEAP (General English for Academic Purposes). Este curso de inglés académico permite a los estudiantes colombianos integrarse al sistema educativo australiano con una base sólida, garantizando una transición exitosa hacia estudios superiores.

Uno de los puntos más atractivos de esta oferta es la ubicación. A diferencia de Sídney o Melbourne, ciudades con costos de vida elevados, Adelaida ofrece una alternativa financiera más sostenible. Según Ximena Ospina, representante de la universidad para la región, el costo de vida en esta ciudad puede ser entre un 10% y un 47% inferior al de otras capitales australianas.

DIAN abre vacantes de empleo con salarios de hasta 20 millones de pesos: así puede aplicar
RELACIONADO

DIAN abre vacantes de empleo con salarios de hasta 20 millones de pesos: así puede aplicar

Desde el punto de vista migratorio, estudiar en ciudades consideradas "regionales" como Adelaida otorga puntos adicionales en el sistema de migración calificada de Australia. Esto significa que los colombianos que completen sus estudios allí podrían tener una ruta más clara y sencilla para obtener la residencia permanente a través de la visa de graduado temporal (subclase 485).

Requisitos y proceso de aplicación

Para acceder a estas becas, los aspirantes deben demostrar un alto rendimiento académico. En el caso de los programas de inglés y pregrado, se evalúan los resultados del bachillerato y las pruebas de estado; para posgrados, es fundamental el promedio universitario.

A pesar del endurecimiento global en los requisitos de visas por parte del gobierno australiano —que ahora exige mayor solvencia financiera y un nivel de inglés más estricto desde el inicio—, contar con una carta de oferta de una universidad de alto nivel como Adelaida fortalece significativamente el perfil del aplicante ante las autoridades migratorias.

Con esta nueva convocatoria, Australia no solo busca estudiantes, sino futuros profesionales que contribuyan a su economía, ofreciendo a los colombianos una oportunidad única de formación global y una posible nueva vida en el hemisferio sur.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ciberseguridad

Llamadas fraudulentas: las tácticas más efectivas de los estafadores

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 10 de abril de 2026: último sorteo

Servicios públicos

Expertos advierten que sin redes modernas la transición energética podría estancarse en Colombia

Otras Noticias

Bundesliga

Partidazos de este fin de semana 11 y 12 de abril en Colombia y el mundo: horarios

Prográmese con los mejores partidos de este fin de semana del 11 y 12 de abril en Colombia y el mundo.

Bogotá

Disturbios en Bogotá durante operativo de la Policía: intentaron linchar a presunto abusador

Cámara grabó el momento en el que un ciudadano fue arrollado cuando la patrulla salía con el presunto abusador.

La casa de los famosos

Votaciones en la Casa de los Famosos cambian drásticamente: así puede hacerlo para este domingo

Nasa

Diez días en el espacio: qué ocurre en el cuerpo de los astronautas de la misión Artemis II

Nicolás Maduro

Destapan cómo está siendo la realidad de Venezuela tres meses después de la caída de Maduro