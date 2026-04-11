Habilitan becas para que colombianos estudien en este país: estos son los beneficios que tendrán

Australia se consolida como uno de los destinos predilectos para los colombianos que buscan transformar su futuro profesional. En las últimas horas, se conoció una nueva oferta institucional liderada por la Universidad de Adelaida, una de las instituciones pertenecientes al prestigioso Group of Eight, que ha lanzado un paquete de becas diseñado específicamente para atraer talento de Colombia y Latinoamérica.

Esta iniciativa surge en un momento clave, donde las políticas migratorias australianas han experimentado ajustes significativos en 2024 y 2025.

Sin embargo, los programas de becas actuales se presentan como una ventaja competitiva, facilitando no solo el acceso a la educación de alta calidad, sino también la posibilidad de acceder a beneficios migratorios posteriores a la graduación.

Beneficios que tendrán los aplicantes a estas becas

La convocatoria para 2026 destaca por su diversidad. La Universidad de Adelaida ha habilitado descuentos que oscilan entre el 15% y el 50% en el valor de la matrícula para programas de pregrado y posgrado, especialmente en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Además, para aquellos que necesitan fortalecer su dominio del idioma antes de iniciar una carrera formal, se ha impulsado el programa GEAP (General English for Academic Purposes). Este curso de inglés académico permite a los estudiantes colombianos integrarse al sistema educativo australiano con una base sólida, garantizando una transición exitosa hacia estudios superiores.

Uno de los puntos más atractivos de esta oferta es la ubicación. A diferencia de Sídney o Melbourne, ciudades con costos de vida elevados, Adelaida ofrece una alternativa financiera más sostenible. Según Ximena Ospina, representante de la universidad para la región, el costo de vida en esta ciudad puede ser entre un 10% y un 47% inferior al de otras capitales australianas.

Desde el punto de vista migratorio, estudiar en ciudades consideradas "regionales" como Adelaida otorga puntos adicionales en el sistema de migración calificada de Australia. Esto significa que los colombianos que completen sus estudios allí podrían tener una ruta más clara y sencilla para obtener la residencia permanente a través de la visa de graduado temporal (subclase 485).

Requisitos y proceso de aplicación

Para acceder a estas becas, los aspirantes deben demostrar un alto rendimiento académico. En el caso de los programas de inglés y pregrado, se evalúan los resultados del bachillerato y las pruebas de estado; para posgrados, es fundamental el promedio universitario.

A pesar del endurecimiento global en los requisitos de visas por parte del gobierno australiano —que ahora exige mayor solvencia financiera y un nivel de inglés más estricto desde el inicio—, contar con una carta de oferta de una universidad de alto nivel como Adelaida fortalece significativamente el perfil del aplicante ante las autoridades migratorias.

Con esta nueva convocatoria, Australia no solo busca estudiantes, sino futuros profesionales que contribuyan a su economía, ofreciendo a los colombianos una oportunidad única de formación global y una posible nueva vida en el hemisferio sur.