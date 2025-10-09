DIAN dará importante beneficio a colombianos que comprarán vehículos eléctricos e híbridos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha emitido una nueva decisión que reconsidera el acceso a beneficios tributarios para personas naturales que adquieran vehículos híbridos y eléctricos con fines de uso personal.

Los contribuyentes, tanto personas naturales como jurídicas, que soliciten y realicen sus compras o servicios a través de factura electrónica, podrán acceder a un importante descuento del 1% en su declaración de renta.

Esta medida, que se ha venido implementando desde hace dos años, busca incentivar la transparencia en las transacciones y ofrecer un alivio financiero directo a quienes se adhieren a este sistema moderno de facturación.

Así se aplicará este descuento para compradores de carros eléctricos e híbridos

Este beneficio tributario, que se materializa en una reducción del impuesto a pagar, es aplicable a un amplio rango de adquisiciones de bienes y servicios. Sin embargo, su aplicación no es automática y está sujeta a una serie de condiciones estrictas que los contribuyentes deben cumplir rigurosamente.

La primera y más fundamental de estas condiciones es que la compra de bienes o servicios no haya sido solicitada previamente como costo o gasto en la declaración del impuesto sobre la renta, ni como tributo descontable en el Impuesto sobre las Ventas (IVA).

Tampoco debe haber sido registrada como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Esta exigencia busca evitar la doble deducción y garantizar que el beneficio se aplique de manera exclusiva y transparente.

Adicionalmente, para que el descuento sea válido, es indispensable que la factura sea electrónica y cumpla con todos los requisitos de ley. Esto incluye que el documento identifique claramente al comprador con su nombre, apellidos, Número de Identificación Tributaria (NIT) o número de cédula.

Esta información es crucial para que la DIAN pueda rastrear y verificar la autenticidad de la transacción y la identidad del contribuyente.

La tercera condición se relaciona directamente con el método de pago. El beneficio solo se aplica a aquellas transacciones que hayan sido pagadas con medios electrónicos, tales como tarjetas de débito, tarjetas de crédito, o cualquier otro sistema de pago supervisado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Esta exigencia tiene un doble propósito: por un lado, facilita la trazabilidad de las operaciones para la DIAN, y por otro, promueve la bancarización de la economía colombiana, reduciendo el uso de efectivo y el riesgo de transacciones informales.

Así se calcula el descuento que habrá

El cálculo del descuento es sencillo, pero tiene un tope. El 1% se aplica sobre el valor total de las compras de bienes y servicios, pero este monto no puede superar el límite de 240 UVT (Unidad de Valor Tributario). Para el año gravable 2025, esta cifra representa $11.295.600.

Esto significa que, si un contribuyente realiza compras por un valor igual o superior a este tope, el descuento máximo al que podría aspirar es de $112.956. Es una reducción significativa que, aunque no parezca enorme, puede marcar una diferencia importante en el impuesto a pagar, especialmente para los contribuyentes de ingresos medios.