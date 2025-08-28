La Dian está sancionando a contribuyentes por error clave en la declaración de renta sugerida

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) está sancionando a algunos contribuyentes por presentar la declaración de renta sugerida sin revisarla a fondo.

Este borrador, que llega con datos prellenados, puede contener inconsistencias que, de no corregirse, terminan en multas, intereses moratorios e incluso en la obligación de pagar un mayor impuesto.

El contador Andrés Jiménez lo resumió en un video que se hizo viral en TikTok: “La Dian está sancionando por presentar la declaración de renta sugerida por no revisar unos aspectos”.

Los errores más comunes al declarar renta

Se conoció que los fallos que más se repiten entre los contribuyentes son la omisión de bienes y movimientos económicos que modifican la obligación tributaria.

“Los contribuyentes no están incluyendo la totalidad de su patrimonio ni la totalidad de sus ingresos: ventas de vivienda, de vehículo o ingresos no reportados que modifican la declaración”, explicó Jiménez.

Entre los errores más frecuentes identificados por la Dian y contadores se encuentran:

No reportar ventas de inmuebles o vehículos que generan renta ocasional.

No declarar la totalidad del patrimonio, como cuentas bancarias, inversiones o bienes en el exterior.

No conciliar certificados de ingresos y retenciones con lo prellenado en la declaración.

No ajustar errores en reportes exógenos enviados por bancos o empleadores.

No soportar deducciones en salud, educación, intereses de vivienda o donaciones.

Recomendación de la Dian a contribuyentes

La entidad explicó que en la declaración de renta sugerida es solo un borrador y no debe presentarse sin verificar cada dato.

El plazo para presentar la obligación sigue corriendo según el calendario oficial, y la omisión de información relevante puede costar caro; de no corregirse a tiempo, los contribuyentes pueden enfrentar sanciones económicas, sumadas a intereses moratorios, lo que incrementa significativamente el valor a pagar.