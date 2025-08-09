DIAN advierte a ciudadanos que cometan errores en su declaración de renta: podrían pagar cárcel

Con la llegada del calendario tributario, miles de contribuyentes en Colombia se enfrentan al reto anual de presentar su declaración de renta. Un proceso que, para muchos, es sinónimo de complejidad por todo lo que se requiere.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la máxima autoridad en materia tributaria del país, ha fortalecido sus mecanismos de fiscalización, dejando claro que hay errores que no perdona y que la omisión o manipulación deliberada de datos puede tener consecuencias severas, incluso llevar a una persona a pagar con cárcel.

Y es que la declaración de renta no es un simple formulario. Es el reflejo de la situación financiera de un individuo durante un año fiscal. Errores, ya sean por desconocimiento, pueden desencadenar un proceso de auditoría y, en los casos más graves, una investigación penal.

Errores que podrían causar cárcel por declaración de renta

Uno de los errores más comunes, y a la vez más graves, es la omisión de ingresos. Esto incluye la no declaración de salarios, ingresos por arriendos, rendimientos financieros o cualquier otra fuente de dinero que el contribuyente haya percibido.

La DIAN tiene acceso a la información de las nóminas de las empresas, los certificados de retención en la fuente y los reportes de las entidades financieras. Si un contribuyente, por ejemplo, recibe pagos por trabajos adicionales o tiene ingresos de negocios informales y no los declara, la entidad lo detectará. Omitir ingresos de manera intencional se considera un delito de defraudación o evasión fiscal, que en Colombia está tipificado en el Código Penal.

Otro punto crítico es la inclusión de gastos o deducciones falsas. Muchas personas, en un intento por reducir el monto a pagar, declaran gastos que nunca realizaron o inflan las cifras de deducciones permitidas por ley.

Aunque estos errores pueden parecer menores, la entidad tiene la capacidad de verificar la autenticidad de cada documento. Si un contribuyente declara una deducción por dependientes que no tiene, o presenta facturas de servicios médicos inexistentes, no solo tendrá que corregir la declaración y pagar los intereses de mora, sino que se expone a una sanción económica considerable.

Con el intercambio automático de información financiera con más de 100 jurisdicciones a nivel mundial, ocultar bienes o cuentas en otros países es prácticamente imposible. La omisión de estos activos no solo genera sanciones tributarias, sino que puede tener implicaciones penales por lavado de activos si el origen del dinero es ilícito.

Consecuencias por estos errores

Las consecuencias de estos errores van más allá de una simple multa. La Ley 1819 de 2016 y otras normativas posteriores han endurecido las penas para la evasión fiscal.

El artículo 434B del Código Penal colombiano establece que el que omita activos o incluya pasivos inexistentes para defraudar al Estado, incurrirá en prisión de 4 a 9 años y una multa. La pena se agrava si el monto de lo defraudado supera los 1,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.