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Así puede desvincular a alguien de su Sisbén en 2026: trámite, requisitos y qué documentos necesita

Conozca todo el proceso para retirar a alguien de su familia.

Sisben
Foto: Sitio Oficial del Sisben

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
02:41 p. m.
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Mantener actualizada la información en el Sisbén IV es un paso fundamental para garantizar que las ayudas del Gobierno y los programas sociales lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan.

Cuando un integrante de la familia decide mudarse, independizarse o desafortunadamente fallece, surge la necesidad de realizar el trámite de retiro del núcleo familiar.

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Si se encuentra en esta situación y no sabe por dónde empezar, aquí le explicamos todo lo que debe considerar para hacer esta desvinculación sin contratiempos.

¿En qué casos se debe retirar a un integrante del Sisbén?

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las alcaldías locales señalan que la actualización de la ficha del hogar es obligatoria cuando ocurren los siguientes cambios:

  • Cambio de residencia o independización: Un familiar se traslada a otra vivienda, se casa o conforma un nuevo hogar.
  • Fallecimiento: Un integrante del hogar muere y debe ser retirado del registro de la ficha.
  • Corrección de la ficha familiar: Se incluyó por error a una persona que no habita de manera permanente en el mismo inmueble.
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Tenga en cuenta que si la persona retirada se cambia de casa, debe solicitar una nueva encuesta en su nueva dirección para que el sistema le asigne un puntaje y grupo ajustado a sus condiciones actuales.

¿Qué documentos se requieren para hacer el proceso?

Para adelantar la desvinculación, el trámite debe estar respaldado por la documentación correspondiente. Reúna los siguientes archivos en fotocopia legible:

  • Documento de identidad del Jefe de Hogar: Cédula de ciudadanía.
  • Documento de identidad de la persona a retirar: Cédula, tarjeta de identidad o registro civil según la edad del integrante.
  • Carta de solicitud firmado: Un documento donde el jefe de hogar o el solicitante exprese formalmente el motivo del retiro (mudanza, independencia, etc.).
  • Certificado de defunción (si aplica): Exclusivo para los casos en que el retiro sea por el fallecimiento de un miembro del grupo familiar.

Mire el paso a paso aquí

Aunque el Sisbén cuenta con varias herramientas digitales, la exclusión o retiro de un integrante del núcleo familiar no se puede realizar al 100% por internet. Por razones de seguridad en el registro, este procedimiento requiere de una validación presencial en la oficina del Sisbén de su municipio o ciudad.

Para llevarlo a cabo, el primer paso es ubicar la sede de la alcaldía local o el centro de atención administrativa de su municipio —como los puntos CADE o RedCADE en el caso de Bogotá—. Allí deberá presentarse el Jefe de Hogar registrado en la ficha con las fotocopias de los documentos exigidos para diligenciar y firmar la solicitud de actualización. Cabe aclarar que, si la persona que se va a retirar es precisamente quien figura como jefe de hogar, la familia deberá nombrar a un nuevo representante y solicitar una actualización general de la ficha.

Finalmente, una vez radicados los papeles, las autoridades verificarán la veracidad de la información; este proceso tarda aproximadamente 15 días hábiles en verse reflejado en la plataforma nacional del Sisbén.

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