CANAL RCN
Economía

Billete colombiano podría valer más de 15 millones de pesos: este es el detalle que lo hace único

Los amantes de la numismática podrían obtener una enorme ganancia con este ejemplar.

Billetes colombianos
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
09:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La numismática es la disciplina que se dedica al estudio y coleccionismo de monedas, billetes, medallas, fichas y otros objetos de valor monetario o conmemorativo. Es considerada una ciencia auxiliar de la historia, ya que a través del análisis de estas piezas, es posible obtener información invaluable sobre el pasado.

Además de su valor histórico, la numismática es una afición o pasatiempo muy popular.

Los coleccionistas, conocidos buscan piezas raras, antiguas o con características especiales, valorando su estado de conservación, su autenticidad y su escasez.

Billetes no serán más admitidos para pagos en Colombia: Banco de la República dio la orden
RELACIONADO

Billetes no serán más admitidos para pagos en Colombia: Banco de la República dio la orden

Por esta razón, un billete o moneda que en su momento tuvo un valor nominal bajo, puede llegar a valer una fortuna en el mercado actual, como en el caso del billete colombiano de 10 pesos oro.

El valor que podrían dar por el billete de 10 pesos oro

Emitido por el Banco de la República entre 1926 y 1928, esta modesta denominación ha capturado el interés de coleccionistas y numismáticos, alcanzando en el mercado precios que superan los 18 millones de pesos, una cifra que contrasta de manera dramática con su valor nominal original.

La historia de este billete está ligada a un momento crucial de la modernización financiera en Colombia. A mediados de la década de 1920, el país emprendió una reforma monetaria con el objetivo de fortalecer su sistema bancario y generar confianza en su divisa.

Fue en este contexto de cambio y renovación que nacieron nuevas denominaciones, entre ellas, el billete de 10 pesos oro, una pieza que no solo destacaba por su diseño elegante y su simbología, sino también por un detalle que lo hacía aún más especial: su fecha de emisión coincidía con el 20 de julio, una de las fechas más significativas para la identidad nacional.

Las billeteras digitales que más rentabilidad ofrecen para ahorrar en agosto 2025
RELACIONADO

Las billeteras digitales que más rentabilidad ofrecen para ahorrar en agosto 2025

El valor actual de este billete no radica en la cifra impresa, sino en su escasez, su estado de conservación y la demanda en el mercado numismático. La numismática, la ciencia y el coleccionismo de monedas, billetes y medallas, es un mundo donde la historia, el arte y el valor monetario se entrelazan.

Los coleccionistas buscan piezas que no solo sean raras, sino que también cuenten con una historia fascinante y se mantengan en un estado impecable. En este sentido, el billete de 10 pesos oro es una joya que cumple con todos los requisitos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Trabajo

Ley aclara si es legal o no, si su jefe puede llamarlo o escribirle fuera del horario laboral

Pruebas Saber

El listado de las mejores universidades según el Saber Pro por cada competencia

Dólar

El dólar registró un importante precio en Colombia hoy 19 de agosto de 2025: así se está cotizando

Otras Noticias

Once Caldas

Video: el 'Arriero' Herrera, técnico de Once Caldas, fue agredido por la Policía de Argentina

Las autoridades atacaron a hinchas, jugadores y cuerpo técnico de Once Caldas sin mediar palabra en medio de un banderazo.

La casa de los famosos

Karina García rompió el silencio y le puso fin a los rumores en su relación con Andrés Altafulla: fue contundente

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 aclaró la situación con un comentario en redes sociales. ¿Cuál fue?

Bogotá

Autoridades toman importantes medidas en famosa pizzería de Bogotá donde había ratas

Artistas

Reconocida pareja de influencers murió en un trágico accidente: esto fue lo que sucedió

Cuidado personal

Crema dental hecha con cabello podría reparar y proteger la dentadura