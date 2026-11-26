Tres personas fueron capturadas en Cali y Yumbo, entre ellas una madre y su hija, quienes serían propietarias de un centro de belleza y un spa. La investigación apunta a que comercializaban sustancias y dispositivos para procedimientos estéticos sin los permisos sanitarios correspondientes.

La Fiscalía General de la Nación desarticuló una presunta red familiar que estaría dedicada a la importación, adulteración, distribución y comercialización de productos estéticos falsificados en diferentes ciudades del país.

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De acuerdo con la investigación, los productos eran ofrecidos tanto en establecimientos comerciales como a través de plataformas digitales. Entre los artículos promocionados había hilos tensores de polidioxanona y un bioestimulador inyectable de colágeno, utilizados en procedimientos estéticos.

Las autoridades capturaron a tres mujeres en operativos adelantados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Policía Nacional, en Cali y Yumbo, Valle del Cauca.

Entre las detenidas se encuentran una madre y su hija, señaladas de ser propietarias de un centro de belleza y un spa, además de la administradora de estos establecimientos.

¿Cómo operaba la presunta red de productos estéticos falsificados?

Según los elementos recopilados por la Fiscalía, los productos no serían originales ni habrían sido adquiridos directamente a sus fabricantes. Al parecer, eran de origen asiático y llegaban inicialmente a Estados Unidos, donde familiares de las hoy capturadas se encargaban de trasladarlos a Colombia en pequeñas cantidades para evitar llamar la atención de las autoridades.

Una vez en territorio colombiano, presuntamente eran alterados o mezclados con otros componentes para posteriormente comercializarlos en puntos físicos y por internet, con envíos a diferentes ciudades.

La investigación también estableció que los productos se distribuían sin contar con los registros sanitarios exigidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Para generar confianza entre las consumidoras, los establecimientos exhibían muestras originales de los artículos. Sin embargo, estas no corresponderían a las sustancias que finalmente se utilizaban durante los procedimientos estéticos.

Incautaron 240 dosis que serían vendidas con promociones de Black Friday

Durante los procedimientos de captura, las autoridades incautaron diferentes presentaciones y cantidades de las sustancias investigadas. Entre los elementos encontrados había alrededor de 240 dosis de un bioestimulador de colágeno que, presuntamente, serían comercializadas mediante descuentos y promociones relacionadas con el Black Friday.

De hecho, durante la última semana se habría registrado un incremento en las publicaciones de internet con ofertas de estos productos.

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La Fiscalía señaló que las personas involucradas también se habrían aprovechado del desconocimiento de las consumidoras frente a los cambios en la presentación y denominación comercial que el fabricante realizó a uno de los productos originales.

Las tres capturadas serán presentadas ante un juez de control de garantías. Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos les imputará los delitos de concierto para delinquir, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, y usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales.

Las procesadas tendrán la posibilidad de aceptar o rechazar los cargos.