Los ojos del fútbol sudamericano estuvieron en Barranquilla y Colombia gracias a la gran final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro; miles de visitantes de varios países, el renovado estadio Metropolitano y la repercusión tras la victoria del club argentino marcaron un fin de semana que quedará en la historia de Barranquilla.

Además de la gran cantidad de hinchas que arribaron a Cartagena y Santa Marta para disfrutar de sus calles y playas, para luego conectar con 'La Arenosa', el impacto económico que dejó la gran final para Barranquilla, como sede oficial, marcará un precedente importante para futuros eventos del fútbol sudamericano que pueda acoger el país.

La final de la Copa Sudamericana en cifras

La cuenta oficial de la Conmebol, a través de sus redes sociales, entregó las cifras generales de todo lo que significó la gran final de la Copa Sudamericana más allá de los 90 minutos que coronaron al club de Argentina.

Según la entidad, la final de la copa generó aproximadamente 60 millones de dólares gracias a la cantidad de turistas que llegaron a la ciudad; fanáticos de 19 países diferentes visitaron la capital del Atlántico, es decir, el 73,3% de todos los hinchas que llegaron al estadio Metropolitano, que invirtió casi 100 millones de dólares para su remodelación.

La ocupación hotelera alcanzó un 100% de ocupación desde los días previos al partido del 21 de noviembre, representando un promedio de 3.6 noches.

Además, de forma directa e indirecta, se generaron más de 9 mil empleos en la ciudad.

De igual forma, la final se pudo vivir en 194 países para todos los fanáticos del fútbol mundial que no tuvieron la oportunidad de estar en Barranquilla, y se logró un alcance digital de más de 1.100 millones de usuarios.

Barranquilla quiere ser sede de la final de la Copa Libertadores 2028

Horas antes de la gran final, se celebró una reunión entre los altos mandos del fútbol sudamericano en la que Barranquilla se postuló como sede para albergar la final de la Copa Libertadores 2028.

A raíz de todas las cifras positivas, además del impacto en la economía y el turismo de la ciudad, Barranquilla se perfila como una seria candidata a ser la elegida para recibir una final del torneo de clubes más importante del continente y ya tuvo una primera experiencia que fue totalmente exitosa.