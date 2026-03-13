Bloqueo en la frontera Colombia-Ecuador deja pérdidas millonarias y pone en riesgo hasta 200.000 empleos

La situación en la frontera entre Colombia y Ecuador se ha agravado en los últimos días debido al bloqueo del paso por el puente internacional de Rumichaca, principal corredor de comercio binacional entre ambos países.

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La protesta surge en medio de la tensión comercial generada por la imposición de aranceles recíprocos, una medida que ha impactado directamente el intercambio de mercancías y la movilidad de viajeros.

Cientos de personas que intentan cruzar entre ambos países se han visto obligadas a hacerlo caminando, mientras que el transporte de carga permanece prácticamente paralizado. La crisis también golpea con fuerza a las empresas logísticas, depósitos aduaneros y comercios que dependen del flujo permanente de mercancías en la zona.

Según representantes del sector logístico en Ipiales, las bodegas habilitadas para importación, exportación y tránsito de mercancías ya registran pérdidas superiores a 2.000 millones de pesos mensuales, producto de la suspensión de operaciones y la caída en la facturación.

Fenalco advierte caída del comercio y riesgo para miles de empleos

En entrevista con Noticias RCN, Alfredo José Bucheli, director ejecutivo de Fenalco Nariño, explicó que el conflicto comercial entre ambos países provocó una caída significativa en la actividad económica de la frontera.

De acuerdo con el dirigente gremial, las exportaciones que se realizan por el paso de Rumichaca han disminuido aproximadamente 50 %, lo que impacta directamente a agentes de aduanas, transportadores, operadores logísticos y comerciantes de la región.

El impacto no se limita al departamento de Nariño. Según las cifras que manejan los gremios, el comercio con Ecuador involucra a varios departamentos colombianos, entre ellos Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, que son importantes exportadores hacia ese mercado.

Las estimaciones del sector comercial advierten que la crisis podría poner en riesgo hasta 200.000 empleos en Colombia y cerca de 40.000 en Ecuador, si la situación se prolonga y no se logra una solución diplomática en el corto plazo.

Un comercio binacional de más de 50 años en riesgo

El intercambio comercial entre Colombia y Ecuador tiene una larga tradición que supera cinco décadas y mueve miles de millones de dólares al año. Según datos citados por Fenalco, en 2024 la balanza comercial registró cerca de 1.800 millones de dólares en exportaciones colombianas hacia Ecuador y alrededor de 500 millones de dólares en importaciones provenientes de ese país.

La paralización de la frontera también afecta a sectores indirectos como hoteles, estaciones de servicio, restaurantes, centros logísticos y comercio local en Ipiales, generando un efecto en cadena en la economía regional.

Ante este panorama, los gremios empresariales de Nariño preparan una propuesta que será presentada en una reunión convocada en la Cancillería colombiana. La iniciativa busca que el Gobierno colombiano desmonte temporalmente los aranceles a las importaciones desde Ecuador como gesto de buena voluntad para reactivar el diálogo bilateral y normalizar el comercio.