CANAL RCN
Economía

Bogotá lanza su primera Feria de Mejoramiento de Vivienda: ¿Para quiénes aplica?

Bogotá lanzó su primera Feria de Mejoramiento de Vivienda para familias vulnerables. Conozca cómo funciona el programa ‘Mejora Tu Casa’, quiénes son los beneficiarios y los subsidios de hasta 15 SMMLV.

Bogotá lanza su primera Feria de Mejoramiento de Vivienda: ¿Para quiénes aplica?
Foto: Ministerio de Vivienda.

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
06:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá estrenará un evento histórico en materia de vivienda social. Se trata de la primera Feria de Mejoramiento de Vivienda Urbana, enfocada en familias vulnerables que presentan carencias habitacionales y cuyos ingresos no superan los cuatro salarios mínimos legales vigentes.

Colombianos tendrían importante subsidio para compra de vivienda usada: requisitos para acceder
RELACIONADO

Colombianos tendrían importante subsidio para compra de vivienda usada: requisitos para acceder

A diferencia de ferias anteriores, centradas en subsidios para la compra de vivienda nueva, esta jornada busca transformar las condiciones básicas de los hogares a través del programa ‘Mejora Tu Casa’, que incluye intervenciones en baños, cocinas, techos, pisos y redes sanitarias.

¿Quiénes participan en la feria?

Según la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), la feria se llevará a cabo en el polideportivo Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar y contará con la participación de 600 familias previamente notificadas por la entidad.

Adultos mayores podrán recibir subsidio de más de 200.000 pesos: así podrán inscribirse
RELACIONADO

Adultos mayores podrán recibir subsidio de más de 200.000 pesos: así podrán inscribirse

Estas ya cumplieron con los requisitos durante las jornadas de postulación y ahora podrán elegir al oferente encargado de hacer el diagnóstico de su vivienda.

Una vez aprobada la intervención por la interventoría, el subsidio será desembolsado directamente al oferente, garantizando transparencia y agilidad en el proceso.

“La SDHT marca un hito en la región con la creación de la primera Feria de Mejoramiento de Vivienda”, afirmó la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco, quien destacó que este modelo “brinda rapidez, agilidad y dinamismo en los contratos entre las familias y los oferentes”.

Un apoyo con enfoque sostenible

El subsidio de mejoramiento puede alcanzar hasta 15 salarios mínimos, siempre que el valor de la obra no supere ese tope.

Además, el programa contempla un sello verde, con el que Bogotá promueve acciones de construcción sostenible, ahorro de agua y eficiencia en el uso de recursos naturales.

La meta del Distrito, en el marco del plan de vivienda ‘Mi Casa en Bogotá’ del alcalde Carlos Fernando Galán, es asignar 12.000 mejoramientos de vivienda durante el cuatrienio, una cifra sin precedentes en la capital.

Con esta iniciativa, Bogotá no solo busca mejorar la infraestructura de las casas, sino también garantizar mayor dignidad y calidad de vida a miles de familias que lo necesitan.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Registraduría Nacional de Colombia

¿Quiénes no se pueden casar por lo civil en Colombia?: esto dice la ley

Finanzas personales

La sencilla trampa con la que están robando datos de tu tarjeta de crédito en Colombia

Resultados lotería

Resultados de El Dorado Tarde del 5 de septiembre de 2025: números ganadores

Otras Noticias

Ucrania

Mercenario colombiano fue asesinado por un dron ruso en Ucrania: mostró la bandera antes del ataque

Un exmilitar del Valle del Cauca fue identificado en un video de 41 segundos, donde se le ve mostrando una bandera de Colombia antes de ser atacado.

Selección Colombia

La fiesta que armaron los futbolistas de la Selección Colombia en el camerino tras clasificar al Mundial

La Selección Colombia celebró su pase al Mundial con un emotivo festejo en el camerino. Vea el baile que armaron los jugadores.

Antioquia

Asesinato de paseador de perros en Rionegro: señalado del crimen podría ir a prisión

Dayro Moreno

Ella es la expareja de Dayro Moreno: triunfa como modelo y empresaria

OMS

La OMS actualizó la lista de medicamentos contra la diabetes y el cáncer