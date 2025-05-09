Bogotá lanza su primera Feria de Mejoramiento de Vivienda: ¿Para quiénes aplica?

Bogotá estrenará un evento histórico en materia de vivienda social. Se trata de la primera Feria de Mejoramiento de Vivienda Urbana, enfocada en familias vulnerables que presentan carencias habitacionales y cuyos ingresos no superan los cuatro salarios mínimos legales vigentes.

A diferencia de ferias anteriores, centradas en subsidios para la compra de vivienda nueva, esta jornada busca transformar las condiciones básicas de los hogares a través del programa ‘Mejora Tu Casa’, que incluye intervenciones en baños, cocinas, techos, pisos y redes sanitarias.

¿Quiénes participan en la feria?

Según la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), la feria se llevará a cabo en el polideportivo Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar y contará con la participación de 600 familias previamente notificadas por la entidad.

Estas ya cumplieron con los requisitos durante las jornadas de postulación y ahora podrán elegir al oferente encargado de hacer el diagnóstico de su vivienda.

Una vez aprobada la intervención por la interventoría, el subsidio será desembolsado directamente al oferente, garantizando transparencia y agilidad en el proceso.

“La SDHT marca un hito en la región con la creación de la primera Feria de Mejoramiento de Vivienda”, afirmó la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco, quien destacó que este modelo “brinda rapidez, agilidad y dinamismo en los contratos entre las familias y los oferentes”.

Un apoyo con enfoque sostenible

El subsidio de mejoramiento puede alcanzar hasta 15 salarios mínimos, siempre que el valor de la obra no supere ese tope.

Además, el programa contempla un sello verde, con el que Bogotá promueve acciones de construcción sostenible, ahorro de agua y eficiencia en el uso de recursos naturales.

La meta del Distrito, en el marco del plan de vivienda ‘Mi Casa en Bogotá’ del alcalde Carlos Fernando Galán, es asignar 12.000 mejoramientos de vivienda durante el cuatrienio, una cifra sin precedentes en la capital.

Con esta iniciativa, Bogotá no solo busca mejorar la infraestructura de las casas, sino también garantizar mayor dignidad y calidad de vida a miles de familias que lo necesitan.