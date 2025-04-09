Colombianos tendrían importante subsidio para compra de vivienda usada: requisitos para acceder

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ha expedido el Decreto 0775 de 2025. Esta normativa, que reglamenta la Ley 3 de 1991, habilita y amplía la aplicación del Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de adquisición de vivienda usada.

La medida busca no solo reducir el déficit habitacional, sino también ofrecer una solución viable a miles de familias que, por diversas razones, no pueden acceder a una vivienda nueva.

Con este decreto, el Gobierno reconoce la necesidad de diversificar las opciones para la compra de vivienda, permitiendo a los hogares colombianos acceder a un mercado más amplio y, en muchos casos, más asequible.

Y es que la decisión de muchos colombianos de incluir la vivienda usada en el esquema de subsidios responde a una realidad económica y social palpable. En muchas ciudades, la oferta de vivienda nueva de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP) es limitada, y los precios a menudo superan las capacidades de los hogares de menores ingresos.

La vivienda usada, por el contrario, ofrece una alternativa más flexible, con propiedades ubicadas en zonas consolidadas, con acceso a servicios públicos y, en general, con precios más ajustados a los presupuestos familiares.

Requisitos para acceder a subsidio de vivienda usada

Para ser elegible para este subsidio, los hogares interesados deben cumplir con una serie de requisitos establecidos en el decreto. El más importante, y que define gran parte del proceso, es la clasificación en el Sisbén IV. Los postulantes deben estar en los niveles A1 y D20, lo que garantiza que el apoyo económico llegue a quienes más lo necesitan.

Un requisito fundamental es que el hogar no sea propietario de una vivienda en el territorio nacional, ni haber sido beneficiario de un subsidio de vivienda anteriormente, con la excepción de aquellos que recibieron subsidios de arrendamiento.

Además de los criterios de elegibilidad, los hogares deben contar con un cierre financiero. Esto significa que necesitan un preaprobado o aprobado de un crédito hipotecario o leasing habitacional de una entidad de crédito, una entidad de economía solidaria o una caja de compensación familiar.

Lo anterior es crucial, ya que el subsidio del Gobierno actúa como un complemento para la cuota inicial, facilitando el acceso a la financiación, que a menudo se convierte en el principal obstáculo para la compra de una casa.

¿De cuánto es el monto del subsidio de vivienda usada?

El Decreto 0775 de 2025 establece que el monto del subsidio para vivienda usada es variable y depende directamente de los ingresos del hogar. Según el decreto, el subsidio puede oscilar entre cuatro (4) y veintidós (22) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLV), dependiendo de la clasificación de ingresos del hogar.

El valor exacto se determina con base en el nivel de ingresos familiares y la clasificación en el Sisbén IV, garantizando una distribución equitativa de los recursos.

Un beneficio destacado es la posibilidad de apoyo concurrente. Este mecanismo permite a los hogares sumar el subsidio del Gobierno con el de una caja de compensación familiar. De esta manera, una familia puede recibir hasta 20 SMLV del Gobierno Nacional y hasta 30 SMLV de su caja de compensación, alcanzando un total de 50 SMLV. Este apoyo acumulado representa un impulso financiero significativo, que puede ser decisivo para la concreción de la compra de la casa propia.

La vivienda a adquirir, por su parte, debe cumplir con ciertas condiciones mínimas de habitabilidad y no puede estar ubicada en zonas de alto riesgo no mitigable, ni en áreas de protección ambiental o de reserva. El valor del inmueble, además, debe estar respaldado por un avalúo comercial.