Bogotá se aliará con Corea para un importante proyecto: ¿de qué se trata?

Ya se formalizo un acuerdo para desarrollar iniciativas conjuntas en distintas áreas.

Alianza Bogotá y Corea
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
06:34 p. m.
En el marco de un encuentro oficial, delegaciones de Bogotá y Corea establecieron un compromiso de trabajo conjunto para potenciar proyectos que permitan el intercambio de conocimientos, el fortalecimiento de capacidades y la ejecución de acciones en beneficio de ambas partes.

Bogotá se aliará con Corea para un importante proyecto económico

La administración distrital y representantes del gobierno coreano concretaron una alianza que contempla la cooperación en temas estratégicos para el desarrollo de Bogotá.

Durante la reunión, las partes destacaron la importancia de compartir experiencias y avanzar en propuestas que fortalezcan la planificación, el desarrollo urbano y otros aspectos clave para la ciudad.

¿Para qué se aliaron Bogotá y Corea?

La alianza busca, establecer un canal de comunicación constante que facilite el seguimiento de los proyectos y la identificación de nuevas oportunidades de cooperación.

Asimismo, este acuerdo, que surge de la disposición mutua de consolidar relaciones institucionales, se plantea como una oportunidad para unir esfuerzos y coordinar iniciativas que respondan a las necesidades de la capital.

En este sentido, la firma de este compromiso marca un paso en las relaciones entre Bogotá y Corea, con la expectativa de que los proyectos conjuntos generen resultados concretos en el corto y mediano plazo para impulsar la proyección internacional de la capital colombiana.

