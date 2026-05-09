Bogotá será sede del GreenTech 2026, el motor de la inversión europea en tecnología limpia

Colombia continúa consolidándose como un destino estratégico para la inversión en soluciones sostenibles. En este contexto, la Cámara de Comercio Italiana en Colombia realizará GreenTech 2026 el próximo 6 de mayo en Bogotá, un evento que reunirá a líderes empresariales, expertos internacionales y entidades públicas para impulsar la transición sostenible y fortalecer la cooperación entre ambos países.

Tras el éxito de la edición anterior —que superó los 2.500 registros y facilitó 360 encuentros B2B con más de 70 empresas colombianas—, GreenTech 2026 da un paso adelante al ampliar su alcance con Bogotá como sede principal y presencia en Medellín y Barranquilla, fortaleciendo su posicionamiento a nivel nacional. De esta manera, se consolida como una plataforma clave para conectar la oferta tecnológica europea con el mercado latinoamericano.

Para esta tercera edición se proyectan cerca de 2.000 asistentes y una agenda académica con más de 25 speakers internacionales de Italia, Colombia, Chile y España. La agenda abordará tendencias como economía circular, eficiencia industrial, gestión hídrica y energías renovables con almacenamiento, fundamentales para responder a los retos del país en optimización de recursos, reducción de costos y consolidación de modelos más sostenibles y competitivos.

“GreenTech es la plataforma más completa para conectar la innovación tecnológica italiana con las oportunidades reales del mercado colombiano. En un solo espacio, empresas, academia e instituciones encuentran el escenario ideal para avanzar en la transición ecológica con soluciones prácticas y alianzas de largo plazo”, afirmó Angelo Gobbo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en Colombia.

En línea con esta visión, Italia se posiciona como un referente en sostenibilidad, particularmente por el impacto de sus modelos de economía circular. Según cifras de la Cámara de Comercio Italiana en Colombia, estas prácticas han generado ahorros superiores a €16.400 millones para su industria, con un potencial de alcanzar hasta €119.000 millones acumulados a 2030 si se acelera su adopción.

Colombia: un hub respaldado por inversión, política pública y demanda real

Colombia se posiciona como un hub para la expansión de empresas italianas en energía, economía circular y tecnología limpia, gracias a la combinación de inversión, marco regulatorio y oportunidades de mercado alineadas con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este contexto, el país cuenta con un portafolio en energías renovables cercano a los USD 34 mil millones, junto con más de USD 21 mil millones en inversiones nacionales en sectores estratégicos como energía, transporte, vivienda e innovación, impulsando la transición hacia una economía baja en carbono.

Adicionalmente, se han destinado más de USD 500 millones a proyectos de digitalización, ciencia e infraestructura para soportar la transición verde, y más de USD 100 millones en investigación y desarrollo en energías renovables, economía circular, tratamiento de agua y remediación ambiental.

Al mismo tiempo, las brechas en eficiencia industrial, gestión de residuos y tratamiento hídrico representan una demanda concreta de soluciones tecnológicas avanzadas, donde la experiencia italiana en ingeniería, automatización y valorización de residuos encuentra un espacio de alto potencial.

En este contexto, Colombia no solo es un mercado de alto potencial, sino una plataforma estratégica para escalar soluciones sostenibles en América Latina.

Hitos que marcan la edición 2026

GreenTech 2026 reunirá un selecto grupo de empresas con soluciones concretas para la transición ecológica. Entre las firmas italianas destacan MVT – Mion Ventoltermica (tratamiento de residuos y biomasa), FOR REC S.P.A. (reciclaje industrial), Eurotrol (eficiencia energética) y Renew Storage Energy (almacenamiento y generación renovable).

En línea con este enfoque, la edición contará con patrocinadores oficiales como Cementos Argos e Isagen. Asimismo, participará la Delegación de la Unión Europea, actor clave en la articulación entre tecnología italiana y europea con proyectos de inversión en Colombia, con el objetivo de movilizar más de 300 millones de euros, aportando una visión estratégica sobre los mecanismos de inversión y cooperación para canalizar capital hacia iniciativas sostenibles en el país.

En la agenda académica de Bogotá participarán líderes de alto nivel del sector energético e institucional, entre ellos José Antonio Vargas Lleras, presidente de la junta directiva de Enel, y Esteban Arroyave Trujillo, vicepresidente de proyectos de generación de Isagen, junto a referentes internacionales como Alberto Menghini, en representación de la Delegación de la Unión Europea, y Global Gateway.

Asimismo, esta edición incorporará la medición y gestión de su huella de carbono, con el fin de reducir impactos ambientales y fortalecer las prácticas de sostenibilidad en la industria de eventos del país.

De esta manera, GreenTech es un catalizador de innovación, impulsando la transferencia de tecnología, la generación de oportunidades reales de negocio y el fortalecimiento de relaciones de largo plazo entre Colombia e Italia.