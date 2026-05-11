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SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 11 de mayo de 2026

¡Todo quedó definido tras el sorteo del Super Astro Luna de este 11 de mayo de 2026! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y Magnific.

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
09:10 p. m.
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En el Super Astro Luna, todo gira alrededor de una coincidencia. Miles de apuestas se hacen durante el día, pero solo una combinación termina convirtiéndose en la referencia exacta que define el resultado de la jornada.

Este 11 de mayo de 2026, la noche dejó esa secuencia definitiva que ahora revisan los jugadores en todo el país.

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Cada apuesta funciona como un intento de alinearse con el resultado correcto. Algunos jugadores eligen cifras relacionadas con fechas especiales, otros prefieren números frecuentes o combinaciones espontáneas. Sin embargo, todas las decisiones quedan suspendidas hasta el momento del sorteo.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 11 de mayo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 11 de mayo de 2026

Este lunes el sorteo volvió a realizarse a las 10:50 de la noche y los apostadores pudieron revisar si estuvieron o no del lado de la suerte.

La combinación ganadora ratificada fue la siguiente:

  • Número: 1313.
  • Signo: Aries.

Un resultado que convierte posibilidades en certezas en el Super Astro Luna

Antes del sorteo, cada jugada es solo una posibilidad entre miles. No obstante, cuando aparece el resultado, todas esas opciones encuentran una respuesta inmediata.

Algunas apuestas logran alinearse completamente con la combinación ganadora y alcanzan el premio mayor. Otras coinciden parcialmente y muchas simplemente quedan fuera del resultado oficial.

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En esta dinámica, el signo zodiacal juega un papel tan importante como las cifras. No se trata únicamente de acertar un número, sino de completar toda la secuencia requerida por el juego.

Con el resultado del 11 de mayo de 2026 ya definido, la noche queda registrada con una nueva combinación dentro del historial del Super Astro Luna. Y, mientras algunos revisan sus apuestas por segunda vez, otros ya comienzan a pensar cuál será la próxima combinación con la que intentarán acertar.

 

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