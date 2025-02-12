Colombianos recibirán hasta 150.000 pesos en bono para esta mes de diciembre: así puede saber si aplica

Como es sabido, la llegada del mes de diciembre trae consigo la tradicional alegría de las fiestas, pero también un incremento significativo en los gastos familiares. En este contexto, las Cajas de Compensación Familiar (CCF) de Colombia reafirman su papel como aliados clave de los trabajadores formales al proporcionar beneficios económicos que, si bien son regulares, adquieren una relevancia crucial en el cierre del año.

El principal apoyo económico que ayuda a aliviar estas cargas es el Subsidio Familiar, conocido popularmente por muchos como el "bono" o "cuota monetaria".

Esta prestación social, regulada por la ley, consiste en una suma mensual de dinero entregada al trabajador por cada persona que tiene a cargo y que cumple con los requisitos establecidos.

¿De cuánto es este bono que reciben los colombianos por parte de las cajas de compensación?

El Subsidio Familiar Monetario es el pilar de la ayuda. Se trata de una cuota en dinero que se paga cada mes y está diseñada para aliviar parte de la carga económica de los hogares con ingresos bajos y medios.

Aunque no está destinado exclusivamente a la compra de ropa de fin de año, su naturaleza de ingreso adicional y de libre destinación permite a los trabajadores canalizarlo hacia estas prioridades decembrinas.

En el caso de Colsubsidio, por ejemplo, se otorgan $65.100 por cada beneficiario sin discapacidad. Cuando se trata de personas con discapacidad, el monto asciende a $130.200.

Para quienes trabajan en el sector agropecuario, la compensación presenta ajustes específicos: se entregan $74.865 por beneficiario, o $149.730 cuando se trata de un beneficiario con discapacidad.