CANAL RCN
Economía

Colombianos recibirán hasta 150.000 pesos en bono para esta mes de diciembre: así puede saber si aplica

Esta ayuda se dará a cierto grupo de personas en el país por parte de las cajas.

Bono de caja de compensación
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
03:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Como es sabido, la llegada del mes de diciembre trae consigo la tradicional alegría de las fiestas, pero también un incremento significativo en los gastos familiares. En este contexto, las Cajas de Compensación Familiar (CCF) de Colombia reafirman su papel como aliados clave de los trabajadores formales al proporcionar beneficios económicos que, si bien son regulares, adquieren una relevancia crucial en el cierre del año.

El principal apoyo económico que ayuda a aliviar estas cargas es el Subsidio Familiar, conocido popularmente por muchos como el "bono" o "cuota monetaria".

Beneficiarios de Colpensiones participarán por bonos de más de dos millones para el mes de noviembre
RELACIONADO

Beneficiarios de Colpensiones participarán por bonos de más de dos millones para el mes de noviembre

Esta prestación social, regulada por la ley, consiste en una suma mensual de dinero entregada al trabajador por cada persona que tiene a cargo y que cumple con los requisitos establecidos.

¿De cuánto es este bono que reciben los colombianos por parte de las cajas de compensación?

El Subsidio Familiar Monetario es el pilar de la ayuda. Se trata de una cuota en dinero que se paga cada mes y está diseñada para aliviar parte de la carga económica de los hogares con ingresos bajos y medios.

Aunque no está destinado exclusivamente a la compra de ropa de fin de año, su naturaleza de ingreso adicional y de libre destinación permite a los trabajadores canalizarlo hacia estas prioridades decembrinas.

Esto es lo que subiría la pensión en 2026 según la última cifra del IPC: atentos pensionados
RELACIONADO

Esto es lo que subiría la pensión en 2026 según la última cifra del IPC: atentos pensionados

En el caso de Colsubsidio, por ejemplo, se otorgan $65.100 por cada beneficiario sin discapacidad. Cuando se trata de personas con discapacidad, el monto asciende a $130.200.

Para quienes trabajan en el sector agropecuario, la compensación presenta ajustes específicos: se entregan $74.865 por beneficiario, o $149.730 cuando se trata de un beneficiario con discapacidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Prima

Trabajadoras domésticas recibirán prima en diciembre: así puede calcularla de acuerdo a la ley

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 2 de diciembre: número y signo ganador del último sorteo

Dane

DANE revela que 11,3 millones de colombianos ganan menos del salario mínimo en 2025

Otras Noticias

Estados Unidos

Venezuela reabrió su espacio aéreo para vuelos de deportación desde EE. UU.

Desde este martes 2 de diciembre, Caracas autorizó otra vez el ingreso de aviones con migrantes expulsados.

Yina Calderón

Yina Calderón aseguró que no volverá a Colombia: "No me valoraron"

La creadora de contenido aseguró que tiene la intención de radicarse definitivamente en República Dominicana.

Donald Trump

Presidente Petro responde a amenaza de Trump sobre posibles "ataques" a Colombia por producir cocaína

Alimentos

Siete usos desconocidos del vinagre que podría estar aplicando sin darse cuenta

Independiente Santa Fe

Pablo Repetto fue presentado como nuevo DT de Santa Fe : habló sobre fichajes, objetivos y Libertadores