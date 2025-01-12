Esto es lo que subiría la pensión en 2026 según la última cifra del IPC: atentos pensionados

Son millones de pensionados en Colombia esperan con expectativa el anuncio oficial del incremento de sus mesadas para el año 2026. Aunque el porcentaje definitivo se conocerá con la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual de 2025, certificada por el DANE en enero, las proyecciones del Banco de la República y las cifras parciales de inflación son el principal indicador para anticipar cuánto subirán las pensiones.

Las pensiones en Colombia se reajustan cada año bajo una fórmula establecida por la Ley. Para los pensionados que reciben una mesada superior al Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV), el aumento se da con base en la variación porcentual del IPC del año inmediatamente anterior. Es decir, el costo de vida de 2025 será la clave para definir la revalorización de las mesadas en 2026.

Ante esto, el Banco de la República juega un papel crucial en este panorama, no a través de la publicación directa del IPC (que es función del DANE), sino mediante sus informes y proyecciones de inflación, que marcan la pauta para los análisis económicos y las expectativas del mercado.

Esto es lo que subiría la pensión en 2026 según la última cifra del IPC

A finales de 2025, las proyecciones del Banco Central apuntan a que la inflación se ubicaría alrededor de un 5,1% al cierre del año. Si esta cifra se llegara a consolidar como el IPC anual de 2025, ese sería el porcentaje de incremento para las mesadas pensionales que superan el salario mínimo legal.

No obstante, el Banco de la República reitera constantemente su meta de inflación del 3% y sus proyecciones a más largo plazo (incluido 2026) sugieren una convergencia de la inflación hacia ese rango. Específicamente, algunos informes proyectan una inflación alrededor del 3,6% para 2026. Sin embargo, para el reajuste pensional que se hace en enero de 2026, la cifra clave es el IPC de cierre de 2025.

Pensión Superior al SMMLV: Si el IPC final de 2025 fuese, por ejemplo, 5,51% (como se proyectaba en algunos análisis recientes, aunque sujeto a la cifra oficial del DANE), una pensión de $2.000.000 de pesos colombianos pasaría a ser de aproximadamente $2.110.200 para 2026. Esto representa un incremento mensual de $110.200 (Cálculo: $2.000.000)

Pensión Mínima: Para las mesadas equivalentes al SMMLV (que representan cerca del 79% de los pensionados, según cifras de Colpensiones), el incremento será igual al porcentaje en que se reajuste el Salario Mínimo de 2026. Este porcentaje no solo incluye el IPC, sino también la productividad de la economía, y suele ser un poco más alto que la inflación para garantizar la recuperación del poder adquisitivo.

Las proyecciones de expertos y gremios para el aumento del SMMLV de 2026 han variado, con estimaciones que han ido desde un 7% hasta cerca del 10.5%, lo que situaría el salario mínimo entre $1.515.000 y $1.573.180 COP aproximadamente.