Beneficiarios de Colpensiones participarán por bonos de más de dos millones para el mes de noviembre

Colpensiones, a través de su programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), ha anunciado la fecha oficial para su segundo gran sorteo de bonos de consumo de la iniciativa "Ahorrar es Ganar 2025".

El evento tendrá lugar el 20 de noviembre de 2025, y premiará la disciplina de ahorro de los colombianos vinculados al programa con la entrega de bonos de consumo, cada uno valorado en $2.350.000 pesos.

Este incentivo forma parte de una estrategia integral que busca fomentar la cultura del ahorro y brindar una protección social a la población que no logra cotizar para una pensión de vejez formal.

¿Cuántos bonos se entregarán por parte de Colpensiones?

El sorteo del 20 de noviembre es el segundo de tres eventos programados en el marco de "Ahorrar es Ganar 2025", un juego promocional avalado por Coljuegos. Para este segundo sorteo, participarán los ahorros realizados en las cuentas individuales BEPS entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2025.

Los 312 bonos de consumo, redimibles en grandes cadenas de supermercados aliadas a nivel nacional, son un premio sustancial que busca impactar positivamente la economía de los ganadores, permitiéndoles adquirir productos de primera necesidad o realizar compras significativas.

En total, la campaña de sorteos de 2025 entregará 1.040 bonos con el mismo valor unitario, sumando un importante monto en premios a lo largo de la vigencia.

Cabe recordar que para entrar en la mecánica de participación, hay varios métodos. Por cada $100.000 ahorrados, el afiliado acumula automáticamente una oportunidad para participar.

Ahora, si el ahorro alcanza o supera los $400.000, el ahorrador obtiene una oportunidad adicional. Es importante resaltar también que el monto máximo de ahorro permitido para el año 2025 es de $2.200.000, lo que puede generar hasta 38 oportunidades de ganar por persona.

¿Qué son las BEPS y como funcionan?

El programa Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) de Colpensiones está diseñado como un mecanismo flexible y voluntario de protección a la vejez, dirigido a los colombianos cuyos ingresos son inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente y que, por lo tanto, tienen dificultades para acceder al Sistema General de Pensiones.

El ahorrador puede convertir el total de sus ahorros más el subsidio estatal (un 20% adicional sobre el ahorro) en un ingreso bimensual de por vida para la vejez.

Los recursos también pueden ser utilizados para completar las semanas necesarias y acceder a una pensión de vejez formal a través del Sistema de Equivalencias, una opción especialmente valiosa para quienes estuvieron cerca de cumplir los requisitos pensionales.

Los ahorradores que cumplan con una meta mínima de ahorro (realizar al menos seis aportes superiores a $20.000 o sumar al menos $300.000 en el año) acceden a un seguro de vida gratuito con amparo de riesgos, incluyendo coberturas por muerte, desmembración e incapacidad total o permanente.

Al 30 de junio de 2025, el programa BEPS reportó haber vinculado a más de 1.6 millones de personas con cuentas activas, lo que subraya su relevancia como una herramienta de inclusión y protección social en el país. Además, un número significativo de afiliados ya disfruta de una anualidad vitalicia o ha logrado obtener una pensión de vejez gracias a este esquema.